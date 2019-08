Anche Huawei lancerà il suo Google Maps e si chiamerà Map Kit | ecco i dettagli

Anche oggi arriva un’ondata di aggiornamenti per smartphone Sony - Huawei e Samsung : Anche oggi arriva un'ondata di aggiornamenti per smartphone Sony, Huawei e Samsung, tra i quali Xperia 1, Xperia XZ Premium, Mate 20 Lite e Galaxy A5 (2017) L'articolo Anche oggi arriva un’ondata di aggiornamenti per smartphone Sony, Huawei e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode Anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale Harmony OS - il sistema operativo Huawei dal 9 agosto potrebbe Anche sostituire Android? : Il nuovo sistema operativo Huawei, alternativo ad Android, è realtà proprio oggi 9 agosto. Non più voci o ipotesi sull'esperienza software proprietaria: questa ha preso vita (come ampiamente anticipato) nel corso della HDC 2019, ossia la tradizionale conferenza annuale degli sviluppatori pianificata da Huawei (appunto) in Cina. Sembrava dovesse chiamarsi Hongmeng OS in un primo momento ma è Harmony il vero e proprio nome del sistema ...

Samsung naviga più velocemente di Apple e Huawei - Anche in Italia : ecco il report OpenSignal : Secondo l'ultimo report di OpenSignal, i possessori di smartphone Samsung navigano online più velocemente di quelli di dispositivi Apple e Huawei, suoi due principali rivali sul mercato. L'articolo Samsung naviga più velocemente di Apple e Huawei, anche in Italia: ecco il report OpenSignal proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile EMUI 9.1 Anche su Huawei P30 Lite - prime informazioni : Il Huawei P30 Lite con EMUI 9.1 è la bella novità di oggi 31 luglio per tutti i possessori di questo dispositivo di fascia media. Un po' inaspettatamente, anche se il passaggio era atteso da tempo, ecco che il firmware basato sempre su Android 9 Pie ma sull'ultima interfaccia del produttore cinese, ha fatto capolino sulle prime unità dell'esemplare. Batte tutti nel dare per primo la notizia la fonte autorevole Huawei Central che non ...

Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party - dove ci sono Anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ : Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero L'articolo Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party, dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Il 50% di Euronics coinvolge Anche Huawei Mate 20 e Galaxy S10e : prezzi in picchiata nel weekend : Vanno esaminate con grande attenzione alcune offerte Euronics che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che hanno nel mirino smartphone come Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10e. Di recente, abbiamo trattato sulle nostre pagine la campagna della nota catena che consente di acquistare negli store fisici alcuni prodotti con il 50% di sconto, stando all'approfondimento condiviso in settimana, ma dai dettagli del 26 luglio emerge che ci ...

Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro - che è disponibile Anche in oro : mentre arriva sul mercato una versione in oro di Huawei P30 Pro, arriva un nuovo aggiornamento per P30 e P30 Pro con Miglioramenti al lettore di impronte digitali. L'articolo Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro, che è disponibile anche in oro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P30 Lite - colpo a segno come i predecessori e forse Anche di più : La Recensione del Huawei P30 Lite in questa ultima parte di luglio è quanto di più utile e puntuale possiamo offrire ai nostri lettori. Passata, in parte o del tutto, la paura del ban USA nei confronti di Huawei che metteva in serio pericolo gli aggiornamenti e i servizi Google su questo e altri device, l'interesse del mercato ha iniziato ad accenderci ben forte proprio su questo telefono. Decisamente molto di più che in maggio e giugno, in ...

Le cuffie wireless FreeLace di Huawei finalmente disponibili Anche in Italia a 99 euro : Qualche mese dopo la presentazione avvenuta a inizio anno di pari passo con i Huawei P30, debuttano anche in Italia le nuove cuffie wireless Huawei FreeLace L'articolo Le cuffie wireless FreeLace di Huawei finalmente disponibili anche in Italia a 99 euro proviene da TuttoAndroid.

Ci siamo Anche con Huawei Mate 20 TIM : si intravede EMUI 9.1 il 24 luglio : Continua la carrellata di segnalazioni da parte di utenti che hanno avuto modo di ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1 in questo periodo, considerando il fatto che oggi 24 luglio è il turno di Huawei Mate 20 TIM. Dopo le notizie raccolte nella giornata di ieri con il suo predecessore, la notizia a dirla tutta era nell'aria, ma da questo mercoledì abbiamo finalmente le prime segnalazioni da parte di coloro che stanno passando dalla teoria alla ...

Grosso impatto Anche per Huawei Mate 10 Pro TIM con aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

Sblocco definitivo per Huawei Mate 20 Pro con EMUI 9.1 : Anche i Wind pronti il 20 luglio : Giungono importanti segnalazioni oggi 20 luglio in Italia per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro. Può sembrare strano, ma in tanti erano ancora in attesa del tanto invocato aggiornamento con EMUI 9.1, soprattutto tra coloro che hanno voluto puntare su uno smartphone brandizzato. Tra questi c'erano anche coloro che per un motivo o per un altro si sono focalizzati sulla variante marchiata Wind. Ebbene, ...

Accumula ritardo Huawei Mate 10 Lite : spunta la B344 - neAnche l’ombra di EMUI 9 : Arrivano alcune novità importanti e significative per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo (abbondante) hanno deciso di portarsi a casa un Huawei Mate 10 Lite. Il device è continuamente nei pensieri del produttore e, secondo quanto raccolto oggi 18 luglio, sta iniziando a ricevere l'aggiornamento B344 in giro per l'Europa. Al momento della pubblicazione dell'articolo non si registrano ancora notifiche da parte di utenti che hanno avuto modo ...