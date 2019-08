Rivendendo vecchie cartucce NES scopre un tesoro da 13 000 dollari

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Un negozio di Seattle è stato sorpreso di scoprire un raro pezzo di storia dei videogiochi da $ 13.000 in un sacchetto della spesa pieno diNES.Un uomo, del quale non è stato rivelato il nome, ha portato questo sacchetto nel negozio, ignaro di essere in possesso di un vero, ovvero di Nintendo World Championships 1990.La cartuccia Nintendo World Championships 1990, originariamente realizzata per uno speciale evento, fu successivamente realizzata anche in oro per i vincitori di un concorso con la rivista Nintendo Power. Si tratta di un oggetto da collezione e in tutto il mondo si contano meno di 200 copie.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un tesoro da 13.000 dollari scoperto tra vecchie cartucce #NES. -