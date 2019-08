MORGAN CONTRO AMADEUS A SANREMO ' Come chiamare elettricista a riparare un lavandino'

MORGAN CONTRO il sindaco di Monza : la lettera dopo lo sfratto : Morgan dopo lo sfratto scrive una lunga lettera al sindaco di Monza nella quale parla della sua delusione per l'atteggiamento avuto dal primo cittadino nei suoi confronti. Morgan dopo lo sfratto dalla sua abitazione in via Adamello a Monza si sfoga in una lunghissima lettera indirizza a Dario Allevi, il sindaco della città che a suo dire era un amico. Parole dure quelle pronunciate dal cantautore che si è sentito tradito dalla ...

Mondiali di calcio - Alex MORGAN divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore dall’Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sull’Inghilterra, nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...

MORGAN sfrattato - la rabbia contro Asia Argento : “È sadica - cattiva. Non ha bisogno di soldi” : Morgan è stato oggi sfrattato ufficialmente dalla sua casa di Monza e, nel lasciare l’abitazione, ha sfogato tutta la sua rabbia, attaccando prima la polizia che era lì per sgomberarlo, poi i colleghi cantanti e, infine, anche l’ex moglie Asia Argento. “E’ stata lei a sancire questo sfratto. E’ sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E dire che io di soldi gliene ho dati tantissimi“, si è sfogato Marco Castoldi. Era ...

Malgioglio furioso contro MORGAN : “Affermazioni orribili”. Duro post : Malgioglio si scaglia contro Morgan: “Affermazioni orribili”. Il paroliere perde le staffe dopo la lite tra l’ex di Asia Argento e Riccardo Signoretti. Il Duro post Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre ‘leggero’. Eppure stavolta Cristiano Malgioglio ha davvero perso le staffe. A far montare la rabbia del paroliere è stata una battuta […] L'articolo Malgioglio furioso contro Morgan: ...