La governatrice di Hong Kong ai manifestanti | “Non portate la città nell’abisso”

Hong Kong - uomini armati di bastone aggrediscono manifestanti. La governatrice : “Atti di vandalismo sono sfida a sovranità nazionale” : Le proteste e gli atti di vandalismo, che si sono verificati nella notte, contro la sede della rappresentanza di Pechino a Hong Kong sono “una sfida alla sovranità nazionale”. A dirlo la governatrice dell’ex colonia britannica Carrie Lam, che in conferenza stampa ha condannato le violenze di ieri, quando alcune persone sono uscite dall’area concessa per la manifestazione per andare davanti al Liaison Office, uno degli ...

È il giorno delle "scuse" al popolo di Hong Kong. Ma la governatrice resta in sella : Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, si è assunta “la gran parte delle responsabilità” per il caos scoppiato in seguito alle proteste contro la legge che facilita l’estradizione in Cina per i sospettati.“Ho riflettuto profondamente su tutto quanto è accaduto” rilevando “le lacune nel processo di comunicazione” della legge criticata con manifestazioni “pacifiche: mi ...

Hong Kong - liberato lo studente leader del “movimento degli ombrelli” : “Ora si dimetta la governatrice” : “Dopo aver lasciato il carcere combatterò con tutti i cittadini di Hong Kong contro questa malvagia legge sulle estradizioni in Cina”. Sono state queste le prime parole dopo essere stato scarcerato di Joshua Wong, uno degli studenti leader del “movimento degli ombrelli” che nel 2014 bloccò la città per 79 giorni. Lo studente si unirà alle proteste dei cittadini Hong Kong che da giorni si oppongono a una legge sulle ...

Hong Kong - la governatrice Lam : la legge sulle estradizioni è sospesa : Hong Kong ha deciso la «sospensione» sine die del dibattito sulla controversa legge sulle estradizioni in Cina. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, motivando la mossa «alla luce di quanto successo e, come governo responsabile», in riferimento alle proteste di domenica e agli scontri di mercoledì tra polizia e manifestanti....