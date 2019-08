Incendi in Spagna | nuovo rogo alle Canarie | evacuate case isolate

Emergenza Incendi in Spagna : continua a bruciare l’isola di Gran Canaria - 1500 ettari in fiamme : continuano gli incendi in Spagna, dove i roghi stanno devastando l’isola di Gran Canaria: i vigili del fuoco continuano a lottare contro un Grande incendio che interessa 1.500 ettari dell’isola, scoppiato sabato scorso. “Prevediamo che entro la giornata di lunedì si arriverà a porre sotto controllo progressivamente il fronte del fuoco ancora attivo, la testa dell’incendio”, ha spiegato Anguel Victor Torres, ...

Spagna - Incendio a Gran Canaria : mille persone evacuate : Circa mille persone sono state evacuate a Gran Canaria, a causa dell’incendio che sta colpendo l’isola: durante la notte, 125 persone sono state evacuate da Tejeda e trasferite in un rifugio nel comune di San Mateo, ha spiegato all’emittente Rne il capo della Protezione civile, Florencio López. Il fuoco si mantiene attivo su due fronti, ma i vigili del fuoco sono “ottimisti” sulla possibilità di fronteggiare con ...

Spagna - gigantesco Incendio divora mille ettari di bosco a Gran Canaria : evacuata la zona : In queste ore un gigantesco incendio sta divorando letteralmente l'isola spagnola di Gran Canaria, la più Grande dell'omonimo arcipelago. Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, pare che il rogo sia partito da alcuni lavori di saldatura, che avrebbero provocato delle scintille, le quali hanno poi innescato l'incendio. Le cause comunque sono ancora tutte da chiarire. In poco meno di 48 ore il rogo ha distrutto mille ettari di bosco, ...

Spagna - Incendio a Gran Canaria : salvate decine di persone : Un incendio è divampato nei monti dell’isola di Gran Canaria (Spagna), minacciando in particolare le località di Tejeda, Artenara e Galdar, dove decine di persone sono state messe in salvo, secondo quanto reso noto dai servizi di emergenza locali. Con l’ausilio di aerei ed elicotteri, le squadre di terra sono impegnate a combattere l’incendio che si estende su una superficie di mille ettari. L'articolo Spagna, incendio a Gran ...

Caldo e Incendi in Spagna : in fiamme 4mila ettari a sud di Madrid : Un vasto incendio che si sta propagando a sud di Madrid, a Cadalso de los Vidrios, Cenicientos e parte della provincia di Toledo: devastati circa 4mila ettari. Sul posto oltre 490 vigili del fuoco. Numerose le località evacuate: molti residenti sono stati accolti in strutture pubbliche. L'articolo Caldo e incendi in Spagna: in fiamme 4mila ettari a sud di Madrid sembra essere il primo su Meteo Web.

Ondata di caldo africano in Europa - dramma Incendi in Spagna : evacuazioni nel centro del Paese : La Spagna è colpita da nuovi incendi, mentre le temperature restano altissime nel contesto dell’Ondata di caldo in corso in Europa. Intanto, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un maxi incendio che in Catalogna combattevano da circa 72 ore. Nuove fiamme sono divampate nella città di Amorox, nel centro del Paese, e hanno bruciato oltre 1.600 ettari entrando nella regione di Madrid e costringendo all’evacuazione di un ...

Spagna - Incendio fuori controllo in Catalogna : è il peggiore da 20 anni - decine di evacuati : Centinaia di vigili del fuoco al lavoro nel nord-est della Spagna per contenere quello che secondo le autorità locali è il peggiore incendio avvenuto in Catalogna negli ultimi vent'anni. Più di 5.500 ettari sono già stati divorati dalle fiamme ma le autorità locali temono che l'incendio possa inghiottire 20mila ettari della regione coperta di frutteti, oliveti e vigneti.Continua a leggere

Caldo africano in Europa : la Francia pronta a battere un nuovo record - Spagna nella morsa degli Incendi : L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di Caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei. In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. ...

Incendio Catalogna - rischio 20mila ettari/ Video Spagna - rogo più grave ultimi 20anni : Catalogna, maxi Incendio a Terragona e nella valle dell'Ebro: Video, a rischio 20mila ettari. Il più grave rogo in Spagna degli ultimi 20 anni