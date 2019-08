Il M5S risponde a Salvini ritiri la sfiducia a Conte

Crisi - Fiano (Pd) : “Salvini l’ha studiata bene per evitare di rispondere su Moscopoli e i rubli. Alleanza con M5S? Per il momento la escludo” : “Quello che succederà dopo un’eventuale caduta del governo è nelle mani del presidente della Repubblica, in cui noi riponiamo la nostra totale fiducia. Dopodiché, penso che una futura elezione che dovesse vedere una vittoria univoca di Matteo Salvini sarebbe un pericolo per questo Paese. C’è un’unica possibile alternativa al ritorno della destra al potere, ed è il Partito Democratico”. Così Emanuele Fiano, deputato ...

Governo - Lega risponde a M5S : “Mai un esecutivo tecnico - unica alternativa è ritorno al voto” : La Lega rifiuta ogni ipotesi di rimpasto e, soprattutto, di Governo tecnico. E ritiene che l'unica soluzione in caso di reale crisi di Governo è quella di tornare al voto. La posizione del Carroccio viene espressa attraverso una nota in cui si ribadisce anche che il partito di Matteo Salvini non punta alle poltrone.Continua a leggere

Boschi critica Di Maio - il M5S risponde : 'Lavoratori ancora aspettano si ritiri' : Non corre buon sangue tra Maria Elena Boschi e Luigi DI Maio. Non è una novità che i toni tra i due si facciano aspri e, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, entrambi trovino l'occasione per manifestare il dissenso rispetto al reciproco operato politico. Di recente l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto modo di criticare il Vicepremier, andando a sottolineare quelle che sarebbero state le sue malefatte o incompiute da Ministro del Lavoro ...