Dormire nudi fa bene?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Dormitesolo se:Il sonno miglioraFaalla vaginaFaalla coppiaIl risveglio è più slowÈ Body PositiveC’è chi non si separa dal piumone neanche d’estate e odia avere i piedi che escono dalle coperte, chi dorme con una t-shirt e via, e chi considera il pigiama un capo moda elegante e sensuale su cui investire. Ma in realtàavrebbe ben seifici, oltre a qualche regola da seguire – come le lenzuola ben pulite – per evitare che questa pratica rilassante diventi controproducente soprattutto per l’igiene intima. Ogni notte sulle lenzuola si depositano cellule morte, capelli, batteri, sudore. La biancheria è il potenziale regno di acari, funghi, polvere che si deposita sul letto e di molte colonie di batteri, che diventano partner del sonno notturno. Ecco perché le lenzuola andrebbero cambiate una volta a settimana, a maggior ragione ...

