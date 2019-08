Come sarà l’episodio tributo a Luke Perry in Riverdale 4 | KJ Apa | “Uno dei più tosti mai

Addio 'guerriera' Nadia per sempre - le Iene : 'Niente sarà Come prima' : Addio per sempre a Nadia Toffa. La celebre conduttrice de Le Iene è deceduta quest'oggi a 40 anni, dopo una lunga e difficile battaglia contro il cancro al cervello. Era ricoverata alla Domus Salutis di Brescia, i funerali saranno celebrati il 16 agosto nella cattedrale della sua città. La camera ardente sarà allestita al teatro Santa Chiara. A rendere ufficiale e certo il tragico evento è stato lo staff de Le Iene. I colleghi hanno pubblicato ...

La morte di Nadia Toffa - il ricordo delle Iene : 'Nulla sarà più Come prima' : Nadia Toffa non ce l'ha fatta. La giornalista de 'Le Iene' è morta questa notte. L'annuncio è stato dalla trasmissione di Mediaset poco dopo le 7 del mattino. La malattia della conduttrice era diventata nota due anni fa, quando la Toffa si era sentita male in un albergo di Trieste ed era stata trasportata d'urgenza in elicottero in Lombardia. Nonostante le cure, dopo due anni di chemioterapia, la donna è morta. "Nulla sarà più come prima" il ...

Nadia Toffa - morta la conduttrice televisiva. Le Iene : “Per noi non sarà più Come prima” : Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata delle Iene. Lo ha annunciato stamattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine social. “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di ...

