Usa | incendio in un asilo | morti 5 bimbi mentre dormivano

Tragedia in Usa - incendio in un asilo : morti 5 bambini : La struttura, aperta 24 ore su 24, accoglieva figli di genitori impegnati in lavori notturni. Il rogo si è sviluppato mentre all'interno dormivano diversi bambini.

Usa - incendio divampa in un asilo : morti cinque bambini tra i 10 mesi e gli otto anni : un asilo di Erie, in Pennsylvania, è andato a fuoco ieri mattina mentre i bambini dormivano. Tra le vittime quattro fratellini, figli di una coppia impegnata al lavoro con i turni di notte.Continua a leggere

Usa - incendio divampa in un asilo : morti cinque bambini tra i 10 mesi e gli occhi anni : un asilo di Erie, in Pennsylvania, è andato a fuoco ieri mattina mentre i bambini dormivano. Tra le vittime quattro fratellini, figli di una coppia impegnata al lavoro con i turni di notte.Continua a leggere

Usa - tragedia in un asilo : muoiono cinque bambini in un incendio : La tragedia è avvenuta nella cittadina di Erie, in Pennsylvania. Nell'incendio hanno perso la vita cinque bambini e un'altra persona è rimasta ferita. I piccoli avevano tutti tra gli otto mesi e i sette anni.

Incendio nel SiracUsano - fiamme sulle ville : evacuati i residenti : Paura in Sicilia dove un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio intorno alle 14 in contrada Punta delle Formiche, alla periferia di Pachino (Siracusa). Il rogo ha attaccato alcune ville residenziali: una delle quali è stata danneggiata dalle fiamme, alimentate dalle folate di aria calda che si sono registrate in tutto il Siracusano fin dalla mattinata. I residenti sono stati evacuati ma durante le operazioni di spegnimento dei vigili del ...

Incendio Faenza 9 agosto 2019 : caUsa e danni - cos’è successo : Incendio Faenza 9 agosto 2019: causa e danni, cos’è successo Uno spaventoso Incendio è scoppiato in un deposito di logistica posto nella zona industriale di Faenza; la colonna di fumo è visibile a chilometri e chilometri di distanza. Le autorità della città nel ravennate invitano a uscire di casa solo se strettamente necessario: il rogo sta interessando materiali plastici e olii alimentari Incendio Faenza: chiudere le finestre, non uscire ...

Incendio RagUsa - a fuoco autocarro in una demolizione FOTO : Incendio a Ragusa, a fuoco un autocarro presso una demolizione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

INCIDENTE BOLOGNA : CHIUsa A14 PER INCENDIO CAMION/ Video - morto autista "è un incubo" : INCIDENTE BOLOGNA fra 3 CAMION: INCENDIO 2 tir, CHIUSA A14, traffico impazzito a Borgo Panigale. Stesso punto cisterna esplosa un anno fa: morto autista

Bologna - due camion a fuoco : chiUsa la A14. Incidente a pochi metri dall'incendio del 6 agosto : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

Vasto incendio nel nuorese - chiUsa la statale 131 : Il nuorese brucia ancora. L'incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 dcn bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, e' in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento. Sin dalle prime luci dell'alba sul posto hanno operato due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendi. I mezzi aerei, pero', sono stati costretti a ritirarsi dopo qualche ora a causa delle condizioni proibitive del forte vento di ...

Incendio in Sardegna - chiUsa la statale per Nuoro : evacuate abitazioni - auto in fuga Video : Paura in Sardegna per un grosso Incendio, spinto dal forte maestrale, che sta mandando in fumo macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. Le fiamme hanno attraversato la...

Sardegna - incendio nel Nuorese : chiUsa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Incendio in discarica di rifiuti nel Bresciano : esclUsa la presenza di inquinanti nell’aria : in riferimento all’Incendio divampato all’ex discarica Faeco, ora GreenUp, di Bedizzole (Brescia), Arpa ha provveduto a effettuare rilevazioni della qualità dell’aria che hanno escluso la presenza di inquinanti. “Gli esiti delle misurazioni speditive non hanno evidenziato la presenza degli inquinanti traccianti degli incendi – si spiega nel comunicato dell’Arpa -: monossido di carbonio e composti organici ...

Circolazione dei treni interrotta per tre ore - forti ritardi a caUsa di un incendio doloso vicino a Firenze : Disagi dalle 5 per una cabina elettrica andata in fiamme a Rovezzano. Cancellati 25 convogli dell’Alta velocità. Indaga la Digos