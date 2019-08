Un milione per valorizzare e sostenere attività motoria in Lombardia

La Cina e il record de il milione. Di colonnine di ricarica per auto elettriche : Il mercato delle auto a zero emissioni ha, come noto ormai, la sua espressione più alta – sia in termini numerici che di avanzamento tecnologico – nella Cina. Una realtà che ha già fatto, di ciò che sarà molto probabilmente il nostro futuro, il suo presente più certo. E se al 2018 il Paese di Byd, Geely e Great Wall – tre dei più importanti top player nel settore delle EV – guidava il mercato globale seguita da Europa e Stati Uniti (dati ...

Emilia Romagna : nuovi cantieri da mezzo milione nel Piacentino per il maltempo dello scorso maggio : Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini annuncia l’apertura di nuovi cantieri, per mezzo milione di euro, in Val Trebbia e Val D’Arda per fronteggiare le conseguenze del maltempo dello scorso maggio. “Subito al lavoro, come promesso, per opere di ripristino e messa in sicurezza di strade e suolo“, afferma Bonaccini nella due giorni di sopralluoghi sull’Appennino Piacentino. “Da inizio ...

Venezia. Un milione per nuove giostrine da posizionare nei giardini delle scuole : La Giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, per un

Concorsone in Campania - 1 milione di domande per ?2.175 posti : Sono 279.663 i giovani campani che hanno fatto domanda per il corso-concorso della Regione Campania per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione nei Comuni. Gli iscritti al bando, che scade...

Ascolti Tv Domenica 4 agosto - sotto il milione Florence su Rai 1 - 12.1% per la Pallavolo : Ascolti Tv Domenica 4 agosto (articolo in aggiornamento) i dati usciranno in ritardo dopo le 13 Purchè Finisca Bene. Mia moglie, mia figlia, due bebè – Rai 1 – 2.404 milioni e 15.8% Italia – Olanda Pallavolo femminile quali. olimpiche – Rai 2 – 1.936 milioni e 12.1% Florence 1a Tv – Canale 5 – 970 mila e 6.3% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 776 mila e 4.8% Daddy Home – Italia 1 ...

Colpo grosso in gioielleria : finta principessa ruba gioielli per più di un milione di euro : Con l'aiuto di due complici, una donna è riuscita a beffare un gioielliere di Parigi, sostituendo i preziosi con... dadi da...

Seat Leon - Un milione di esemplari per la terza serie : La Seat festeggia un milione di esemplari venduti della Leon di terza generazione proprio allo scoccare dei 20 anni di carriera del modello. La Casa spagnola ha ottenuto questo risultato dal 2012 a oggi e si prepara a festeggiare l'arrivo della quarta serie, il cui debutto è ormai imminente. Il successo della Leon è stato tale da mettere in secondo piano la Ibiza, precedentemente modello leader del marchio. Con il milione di esemplari ...

Fortnite - 15enne vince più di un milione di euro : “Mia madre pensava che stessi perdendo tempo” : Adolescenti milionari grazie a Fortnite. Si è appena conclusa la prima edizione della Coppa del Mondo del gioco sparatutto firmato Epic Games. A vincere 3 milioni di dollari come primo classificato, ovvero il “campione del mondo”, è stato il 16enne statunitense Kyle Giersdorf. Jade Ashman, un 15enne inglese dell’Essex, invece, dividerà con il compagno olandese Dave Jong i due milioni e mezzo di dollari guadagnati come secondi classificati nella ...

Moda e Design : Regione Lombardia stanzia 1 milione per sostenere le Start Up : Una dotazione finanziaria di 1 milione di euro a sostegno delle Start up del settore Moda e Design che hanno

Anche San Marino ora indaga su Armando Siri : prestiti sospetti per oltre un milione di euro : Una banca di San Marino avrebbe concesso dei prestiti ad Armando Siri e ad un imprenditore a lui vicino per oltre un milione di euro. In entrambi i casi, i finanziamenti sarebbero contrari ai principi di gestione del credito e nasconderebbero la ricerca di un rapporto di favori fra istituto bancario e l'ex sottosegretario. A rivelarlo è L'Espresso, che nei prossimi giorni pubblicherà una serie di documenti collegati alle indagini.Continua a ...

Palermo - sequestrati gioielli per un milione di euro al figlio del boss. Aveva un negozio nel quadrilatero della moda a Milano : sequestrati orologi di lusso, gioielli e pietre preziose dalla polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Palermo a Gaetano Fontana, figlio del boss defunto Stefano, che in passato ha scontato una condanna per mafia. L’uomo, 43 anni, è stato il reggente del clan che fu del padre e con i soldi del pizzo avrebbe investito a Milano. Gaetano Fontana sottoposto alla misura della sorveglianza speciale Aveva aperto una gioielleria in via ...

Gli affari dei boss mafiosi nel lusso a Milano : sequestro per un milione di euro : Nuovo colpo agli investimenti della mafia al Nord. Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Milano al 43enne Gaetano Fontana, esponente di spicco della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. In azione polizia di Stato e Guardia di finanza di Palermo, con la collaborazione della Divisione anticrimine della questura lombarda, che hanno eseguito il provvedimento della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo siciliano. Su ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 1 milione di euro per i territori colpiti : Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento della Regione Toscana in seguito al Maltempo che ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale. La somma, prevista da un’apposita delibera, va a finanziare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Amministrazioni provinciali interessate e dai Comuni, 18 quelli coinvolti ...

Zandvoort : più di un milione di richieste per i biglietti : Oltre un milione di olandesi vogliono essere presenti il prossimo anno alla prima gara di casa di Max Verstappen: è il boss del circuito di Zandvoort Jan Lammers a dire che sono stati sommersi dall’interesse per i biglietti: “Sapevamo che sarebbe stato molto popolare, ma più di un milione di richieste è pazzesco. Avremmo potuto […] L'articolo Zandvoort: più di un milione di richieste per i biglietti sembra essere il primo su ...