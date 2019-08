Tra non molto anche OnePlus 7T e 7T Pro | quali cambiamenti ci attendono?

MosTra del cinema di Venezia 2019. I 10 documentari da non perdere : I documentari sono una realtà da tenere d’occhio nei festival internazionali. Venezia docet.. L'italiano Sacro GRA è stato Leone d'oro nel 2013, The Look of Silence Gran premio della giuria nel 2014, Liberami miglior film nella sezione Orizzonti nel 2016.e lo scorso anno in concorso c’era What You Gonna Do When The World’s On Fire? di Roberto Minervini. Quest’anno che cosa bolle in pentola? Ecco 10 titoli da non perdere. «Citizen K» di Alex ...

Miriam Rivera del Grande Fratello morta : trovata impiccata in casa. Fu la prima concorrente Trans. Il marito non crede al suicidio : Miriam Rivera del Grande Fratello morta, trovata impiccata in casa: è stata la prima concorrente trans a partecipare al reality nella sua versione australiana. Il marito non crede al suicidio. I dettagli della morte misteriosa su Leggo.it. Miriam Rivera, 38 anni, la prima transessuale al mondo a partecipare al Grande Fratello è stata trovata morta nel suo appartamento di Hermosillo, in Messico. Sulla sua morte, avvenuta lo scorso 5 febbraio ma ...

Migranti - dopo Richard Gere scende in campo anche Antonio Banderas : “Orrore che la Open Arms non possa atTraccare” : dopo Richard Gere, anche un altro volto noto di Hollywood è sceso in campo in sostegno dei Migranti bloccati a bordo delle navi che li salvano perché l’Europa non offre loro porti in cui sbarcare. È Antonio Banderas che ha definito un “orrore” il fatto che la nave Open Arms dell’ong spagnola Proactivia non trovi un porto dove attraccare per far sbarcare le 160 persone che ha salvato da diversi naufragi avvenuti nei giorni ...

Lido a Chioggia : “Qui gli africani non possono enTrare”. La testimonianza : “Io sono italiano” : La vicenda del Lido di Chioggia che ha respinto due ragazzi perché "di colore" ha portato il questore di Venezia alla chiusura per due settimane del locale. Pietro Braga, uno dei due ragazzi respinti, racconta quanto accaduto in un'intervista.

Uomini e donne : Sossio non potrà assistere al parto di Ursula : In una recente intervista, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita di Bianca. Due tra i protagonisti più chiacchierati del Trono Over sono tornati al centro del gossip. In un'intervista concessa a Uomini e donne magazine, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita della loro prima figlia femmina, Bianca. Al noto rotocalco, Aruta ha anticipato che ...

Rocco Papaleo : "Salvini si afferma al Sud? Da uomo di sinisTra non lo vedo di buon occhio - ma sono conscio dei limiti del mio schieramento" : L’altra faccia della luna. O meglio, l’altra faccia dell’allunaggio. Le parole di Guido Ceronetti e Giorgio Manganelli che danno vita a Invettiva Lunare, evento conclusivo delle Orestiadi di Gibellina, scardinano il mito dell’Apollo 11, formulano una requisitoria, si scagliano contro la “macchinazione militare e pubblicitaria” dell’impresa. Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, a dare ...

Capo Plaza - un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna : “Gli artisti non sono scimmie da inTrattenimento” : “Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti ...

Arsenal – Non c’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida Tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Inter - Conte : “La squadra dimosTra di non mollare mai - siamo felici per Lukaku” : “La prova dei ragazzi è positiva perché per l’ennesima volta hanno dimostrato di non voler mollare, non vogliono uscire sconfitti: è una cosa molto positiva a livello di mentalità”. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, commenta così la prestazione dei nerazzurri nell’amichevole vinta contro il Valencia ai calci di rigore. “Ho detto loro che possono fare meglio, ma noi stiamo lavorando tanto per ...

WTA Toronto – Serena Williams in finale : a Bouzkova non riesce un’alTra impresa : Serena Williams accede alla finale del WTA di Toronto: la tennista americana batte Marie Bouzkova in tre set e si prepara alla sfida contro Bianca Vanessa Andreescu Questa volta Marie Bouzkova non riesce a ribaltare il pronostico. Dopo aver superato ben 3 campionesse Slam del calibro di Sloane Stephens, Jelena Ostapenko e Simona Halep (ritiratasi per infortunio dopo un set), Marie Bouzkova, numero 91 al mondo, si è dovuta arrendere a ...