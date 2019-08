Pompei | fortuna e protezione contro la malasorte nei monili della Regio V

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Amuleti, gemme ed elementi decorativi in faïence, bronzo, osso e ambra riemergono dallo scavoV a. Eranoe piccoli oggetti legati al mondo femminile, utilizzati per ornamento personale o per proteggersi dalla cattiva sorte, ritrovati in uno degli ambienticasa del Giardino. Custoditi in una cassa in legno, e da poco restaurati e riportati al loro splendore dalle restauratrici del Laboratorio di Restauro del Parco Archeologico di, si trattava di una parte dei preziosi di famiglia, che forse gli abitanticasa non riuscirono a portare via prima di tentare la fuga. La tracciacassa in legno che conteneva i reperti, le cui cerniere bronzee si sono ben conservate all’interno del materiale vulcanico, a differenzaparte lignea decompostasi, è stata individuata accanto all’impronta di un’altra cassa o mobile nell’angolo di uno degli ...

