Milano | donna aggredita con un coccio di vetro da uno sconosciuto Panico in centro | uno

Milano - donna aggredita in centro con vetro : ferita grave : Una donna è stata aggredita in strada da uno sconosciuto, questa mattina, a Milano. Al momento non è chiaro come sia nata l’aggressione, se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L’uomo, uno straniero, che avrebbe ferito la passante con un coccio di bottiglia o comunque con un oggetto tagliente, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. L'articolo Milano, ...

Milano : rapina donna anziana a casa drogandola - fermata : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – E’ stata fermata dalla polizia di Milano una cittadina serba di 47 anni che aveva drogato nella sua abitazione un’anziana, rubandole dei gioielli. Il fermo è avvenuto nella tarda serata di ieri.L'articolo Milano: rapina donna anziana a casa drogandola, fermata sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maltempo : amputata una gamba alla donna ferita a Milano Marittima - è grave : Sono ancora gravi le condizioni della 57enne di Cesena colpita da un grosso ramo di pino caduto mercoledì mattina a causa della tempesta di vento che ha flagellato Milano Marittima, sul litorale ravennate, abbattendo in pochi minuti centinaia di alberi anche secolari. La donna, che da quel giorno si trova in coma farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena, secondo la stampa locale nelle ultime ore ha subito l’amputazione parziale ...

Redditi - Inps : “Il 54% dei super ricchi italiani vive a Milano. E solo il 7 - 5% dei Paperoni è donna” : Un super-ricco su due vive a Milano. A certificarlo è l’Inps nel Rapporto annuale presentato mercoledì. Più si alza l’asticella di quelli che l’istituto definisce ‘top earner’ più si riscontra una concentrazione al Nord, soprattutto nelle aree urbane. In particolare, vive nel capoluogo lombardo il 54% del top 0,01% – la micro-fascia in cui si colloca chi guadagna più di 533mila euro – e il 42% del top 0,1% – ...

Milano Marittima - tromba d'aria abbatte 200 pini. Ferita una donna - è grave : Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta in mattinata su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, provocando danni. Diversi gli alberi abbattuti, tra cui vari pini marittimi, ma anche...

Un ferito a Milano Marittima - 18 a Pescara (tra cui una donna incinta) : il maltempo si abbatte sull'Italia : Un’ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, causando diversi feriti. A Milano Marittima, in provincia di Ravenna una donna è è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. A Pescara, diciotto persone fino ad ora sono finite in pronto soccorso per le ferite provocate dai chicchi di grandine grandi come ...

Caradonna (Odcec Milano) : «È necessario rinviare gli Isa al 2020» : «Suscita perplessità la proroga solo fino al 30 settembre degli Isa. Questo slittamento molto limitato non è sufficiente perché l’introduzione di questo strumento, se non correttamente guidato, rischia di...

Milano : donna di 32 anni arrestata per stalking : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano una donna di 32 anni, ritenuta responsabile di atti persecutori nei confronti di un uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale dal 2017 al luglio del 2018. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Quar

Maltempo - a Milano esonda il Seveso : salva donna intrappolata in auto : Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto Il Nord è alle prese con una perturbazione che ha portato pioggia e anche grandine. In Valtellina 150 persone evacuate per allarme frane. Nel Torinese morto un uomo che risultava disperso da ieri e chiusi 18 km dell’autostrada per Aosta Parole ...

Maltempo - nubifragio su Milano. Si salva donna intrappolata in un sottopasso. Un morto nel Torinese : Dopo il nubifragio sul capoluogo piemontese, oggi temporali e grandine su Lombardia, Triveneto, Emilia e sulle regioni adriatiche del centro. Miglioramento atteso in serata, temperature in lieve calo