Messi non è finito | suo il gol più bello dell’anno

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi accontento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Alba Parietti : "Non accetto comproMessi - sono apprezzata dai miei 'nemici' - nessuno mi odia" : Alba Parietti, in una lunga intervista rilasciata a 'L'Unione Sarda', ha aperto il proprio cuore, raccontando aspetti inediti di sé, o forse, che il suo fedelissimo pubblico non conosce ancora: sono una giocatrice, mi piacciono le sfide, le vado a cercare e le trovo. Ma per giocare con me devi essere all'altezza altrimenti mi annoio e mi viene voglia anche da ribaltare il tavolo. Alba Parietti ...

Il Mattino – Lozano-Napoli - pausa di riflessione : il Messicano non ha preso bene un aspetto : Il Mattino – Lozano-Napoli, pausa di riflessione: Il Mattino – Lozano-Napoli, pausa di riflessione: il messicano non ha preso bene un aspetto. Intoppo per il club azzurro nell’ operazione per portare il forte esterno messicano alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’. “Mino Raiola in queste ore ha una certa fretta: se deve inserire Pogba in qualche ...

Altalene al confine Usa-Messico - per far giocare i bambini nonostante il muro : Due architetti californiani hanno realizzato le “virgole rosa”, Altalene che permettono ai bambini messicani e americani di...

Olimpia Milano – “Non rientra nei nostri piani” - Ettore Messina scarica Mike James! Il cestista furioso : “mi ha mentito” : Ettore Messina non ritiene importante Mike James nel roster dell’Olimpia Milano: il playmaker americano si sfoga sui social e parla di bugie Mike James è stato il trascinatore dell’Olimpia Milano nella passata stagione, annata che però non ha portato l’Olimpia Milano alla realizzazione di alcun obiettivo. L’arrivo di Ettore Messina poi ha fatto finire l’ex Lakers ai margini della rosa: gli acquisti di due ...

Basket - Ettore Messina : “Ho informato Mike James che non rientra più nei piani dell’Olimpia Milano”. Il play lascia dopo un anno : Mike James non è più nei piani dell’Olimpia Milano. A dichiararlo è Ettore Messina, in una nota diffusa dal sito ufficiale della società pochi minuti fa. Finisce dopo un anno, dunque, il rapporto tra il play di Portland, sul quale ci sarebbe l’interesse del Maccabi Tel Aviv secondo radio mercato, e il team biancorosso, che lascia da miglior realizzatore dell’ultima Eurolega con 19.83 punti e 6.4 assist di media, mentre in Serie ...

Copa America – Sanzione soft nei confronti di Lionel Messi - la Conmebol non si accanisce sulla Pulce : Il tribunale disciplinare della Conmebol ha inflitto una pena leggera nei confronti di Lionel Messi per le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima Copa America Se le indiscrezioni parlavano di una pena soft, la decisione del tribunale disciplinare della Conmbebol è stata ancora più leggera. Lionel Messi infatti è stato squalificato per una giornata e sanzionato con 1500 dollari di multa, una sentenza davvero mite per la Pulce, che ...

Lavorare nel settore abbigliamento : Primark cerca comMessi e non solo : La famosa catena di abbigliamento low cost sta selezionando personale per nuove assunzioni. Ai candidati, a seconda della posizione per la quale si presenteranno, è richiesto il diploma o anche la laurea. Alle risorse saranno saranno offerti sia contratti tempo indeterminato che possibilità di tirocini.Continua a leggere

Fekir in pillole : i 7 milioni del Betis - il gesto alla Messi - Domenech : “Taci - non giochi da solo” : Un po’ di notizie su Nabil Fekir, 26 anni la scorsa settimana, calciatore in trattativa col Napoli. Cicatrice «La cicatrice sul viso? Mi sono bruciato quand’ero piccolo. Giocavo a pallone in casa e ho colpito la padella con l’olio bollente. Fu colpa mia. È la vita, evidentemente doveva andare così. Non he ho mai parlato perché non me lo hanno mai chiesto. Non sono complessato. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio, ho giocato ...

Ultimo a Messina nel 2020 - il Comune manda tutti in tilt : “L’Amministrazione non ha concesso lo stadio” : Ultimo a Messina si esibirà nel 2020. La data fa parte del tour negli stadi in programma per il prossimo anno che passerà per lo Stadio San Filippo - Franco Scoglio di Messina il prossimo 15 luglio. I biglietti sono già disponibili in prevendita insieme ad alcuni pacchetti Vip acquistabili al prezzo di 126 euro per posto, con contenuti aggiuntivi rispetto al semplice biglietto d'ingresso. Nel pacchetto è inclusa la possibilità di accedere al ...

Qatar - nuova carriera per Xavi : “Non vedo l’ora di iniziare. Vorrei allenare Messi” : Xavier Hernandez Creus, noto come Xavi, riparte da dove ha finito. Terminata l’avventura da calciatore in Qatar con l’Al-Sadd, l’ex centrocampista spagnolo guiderà la squadra nel prossimo campionato: “Non vedo l’ora. Sto preparando gli allenamenti, gli schemi e i carichi di lavoro. Sono pronto, sono preparato: per me è una nuova avventura molto importante, ci tengo moltissimo”, ha detto Xavi in una ...

Allerta per la tempesta Barry nel Golfo del Messico : ordinate evacuazioni in Louisiana - allarme inondazioni e “Storm Surge” : Allerta uragano nell’area del Golfo del Messico: sono state ordinate evacuazioni a New Orleans, in Louisiana. La tempesta tropicale Barry, che potrebbe trasformarsi in uragano entro il fine settimana, fa registrare venti a 65 km/h ma è prevista un’intensificazione. New Orleans blindata New Orleans è in stato di massima Allerta per l’arrivo nelle prossime ore della tempesta Barry: le autorità locali hanno emesso ordinanze di ...

Marquinhos : “Messi non ha mai parlato di corruzione quando il Barcellona riceveva favori dall’arbitro” : Non hanno lasciato indifferenti le parole di Messi pronunciate dopo la sconfitta dell’Argentina contro il Brasile in Copa America. Il difensore del PSG e della Nazionale brasiliana Marquinhos, subito dopo la vittoria ha della finale ha parlato in esclusiva all’inviato di TMW nella zona mista del Maracanã, della soddisfazione per la coppa vinta, ma anche delle parole del calciatore argentino Cosa pensa delle dure parole di Messi dopo ...