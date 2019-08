Malata di tumore | il marito la picchia e stacca i drenaggi della terapia

Caserta - picchiava la moglie Malata di tumore. Arrestato : Stefano Damiano L'uomo è un pregiudicato di 38 anni che è stato Arrestato per lesioni e stalking alla ex moglie. Le violenze andavano avanti da oltre 10 anni Non aveva smesso di malmenarla nemmeno quando lei, malata di tumore, si doveva sottoporre alle cure oncologiche; anzi, in un caso era addirittura arrivato a staccarle i drenaggi. Un incubo durato oltre 10 anni quello che è terminato oggi con l'arresto dell'uomo, un pregiudicato ...

'Anoressia' per medici - ma bimba è Malata di tumore raro/ 'M'hanno rovinato la vita' : I medici di più ospedali lombardi avevano diagnosticato un problema psicologico, ma la bimba ha un tumore raro, scoperto grazie alla forza della madre.

Giovane mamma Malata di tumore : sui social scatta la gara di solidarietà : Esmeralda è una Giovane mamma che vive in provincia di Catania, colpita da un tumore maligno all'esofago. Per l'operazione...

Le diagnosticano tumore molto aggressivo : mamma si sottopone a doppia mastectomia ma poi scopre che non era Malata : I medici le avevano diagnosticato una forma di tumore maligno al seno molto aggressiva e per questo si era sottoposta ad una doppia mastectomia e a diversi cicli di chemioterapia. Ma un anno dopo l’inizio delle cure l’ospedale si rende conto che c’è stato un errore e che la donna, madre di due bambini, in realtà non è mai stata malata. È la storia di Sarah Boyle, una 28enne britannica in cura al Royal Stoke University Hospital, ...