M5s chiude a Renzi e attacca il traditore Salvini

Fonte : agi

(Di lunedì 12 agosto 2019) È ormai sfida all'Ok Corral fra i due 'ex' alleati di Governo. Il Movimento 5 Stellela Lega che "pugnala alle spalle il Paese" e tradisce il contratto di governo, maanche al governo di scopo proposto da Matteo: "Nessuno", dice Luigi Di Maio, vuole "sedersi al tavolo" con l'ex premier del Pd. Grillo in campo controControscende in campo Beppe Grillo e lancia le sue bordate: "Lo sceriffo è in fuga dalla città, attraversa a gran velocità gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. 'Ma come scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui... Per chi ci hai preso, sceriffo?'. Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia, così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all'ex cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente)". "Intanto - scrive il cofondatore di M5s - volano ...

