Lorenzo | morto a 15 anni giocando a calcetto ' Ecco cosa è successo al suo cuore'

Lorenzo morto giocando a calcio in Abruzzo : si era già sentito male 4 mesi fa : Lo studente 15enne stroncato da un malore mentre era in vacanza con la famiglia. Viveva a Milano e frequentava l’istituto tecnico Freud, giocava a calcio nel Calvairate. Si era già sentito male in aprile durante un allenamento

Lorenzo Fanara - ambasciatore in Tunisia : "Morto Essebsi - passaggio cruciale per la democrazia" : Se c’è un Paese di frontiera oggi nel Mediterraneo, un Paese che ha scommesso su un modello democratico inclusivo, questo Paese è la Tunisia. “L’Italia continua a sostenere le istituzioni democratiche tunisine per salvaguardare quella che è una perla di democrazia nel Mediterraneo”. A rimarcarlo, nell’intervista concessa ad HuffPost, è Lorenzo Fanara, ambasciatore dell’Italia a ...

Morto in un incidente Mattia De Lorenzo campione di boxe thailandese : Mondo dello sport in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Mattia De Lorenzo. Il ragazzo è Morto in

Lorenzo Trovato - sciclitano trovato morto in un casolare a Pozzallo : E' stato trovato morto oggi a Pozzallo il 32enne scilitano Lorenzo trovato. L'uomo, pregiudicato è stato trovato senza vita in un casolare