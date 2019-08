Il cantante Mike Posner ricoverato in ospedale | è stato morso da un serpente a sonagli

Il cantante Mike Posner è stato morso da un serpente a sonagli (VIDEO) : Grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per Mike Posner, il cantante e dj statunitense autore di hit molto celebri come I took a pill in Ibiza e Cooler than me. Lo scorso 9 agosto, infatti, l'artista si è ritrovato faccia a faccia con un serpente a sonagli mentre camminava. In queste ultime settimane, infatti, Posner ha deciso di attraversare gli Stati Uniti in tour a piedi, una sorta di suo personale "Camino de ...