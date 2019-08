I tifosi del PSG insultano Neymar | la ‘maledizione’ della sorella | “senza di lui non

Fidanzata Nandez - Sarah Garcia è una bomba sexy : i tifosi del Cagliari già pazzi [FOTO] : Fidanzata Nandez – Il Cagliari sta costruendo una squadra veramente forte ed in grado di lottare per le zone alte della classifica, il sogno è conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. Il calciomercato si è aperto con la pesante cessione del centrocampista Barella poi la dirigenza si è scatenata con l’arrivo di Nainggolan e Nandez. Quest’ultimo è arrivato dal Boca Juniors, si tratta di un calciatore che ...

I tifosi dello Schalke 04 accusano il presidente di razzismo : I tifosi dello Schalke 04 sono in aperta contestazione con il presidente del club, Clemens Tönnies. Lo racconta sul suo sito Gianluca Di Marzio. Qualche settimana fa Tönnies fu già al centro delle polemiche per aver utilizzato delle frasi razziste. Il predente era caduto “in alcuni stereotipi nei confronti dell’Africa collegando l’aumento della popolazione nel mondo al cambiamento climatico”. Una caduta di stile che ...

Premier League - goleada del Manchester City contro il West Ham : i tifosi degli Hammers la prendono con ironia : Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ...

Infortunio Alisson - le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool : assente in Supercoppa Europea : Molta preoccupazione nell’ambiente del Liverpool per le condizioni di Alisson. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalle parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’Infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo ...

Neymar - i tifosi del Real Madrid si dividono : i risultati di un sondaggio : La possibile firma di Neymar col il Real Madrid non scuote i cuori del tifo Blancos. Almeno stando ai risultati del sondaggio effettuato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, secondo cui sei tifosi su dieci bocciano l’operazione. Su 137mila internauti che hanno risposto alla domanda “Vorreste che Neymar firmasse per il Real Madrid?”, infatti, il 59,7% ha risposto ‘no’, contro il 40,3% che vorrebbe invece ...

Lukaku è dell'Inter - tifosi nerazzurri in delirio per il nuovo attaccante : L'estenuante trattativa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku è finalmente giunta all'epilogo: il centravanti belga passa dagli inglesi al club nerazzurro per complessivi 65 milioni di euro ai quali si sommano una decina di milioni di bonus, con un contratto quinquennale da circa 9 milioni a stagione. Si chiude, quindi, l'offensiva dell'Inter al Manchester che molti media sportivi hanno definito 'telenovela' e ...

Inter - nella notte è arrivato Lukaku. tifosi in delirio a Malpensa : “Segna a Torino!” : Romelo Lukaku sbarca a Milano e accende l’entusiasmo dei Tifosi dell’Inter. L’attaccante belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all’agente Federico Pastorello, che ha fatto da Intermediario per conto dell’Inter nella trattativa con il Manchester United. L’intesa è stata trovata per 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l’orario ...

Cagliari - tifosi in delirio per l’arrivo in Sardegna di Nandez [VIDEO] : Cori e abbracci all’aeroporto di Cagliari-Elmas per Naithan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors arrivato in Sardegna per rinforzare il Cagliari. Una folla festosa ha accolto il giocatore che, questa mattina, tornerà a Roma (a Villa Stuart) per le visite mediche e quindi di nuovo a Cagliari per la firma del contratto. Nandez si allenerà con i nuovi compagni solo dopo la fine del mini tour della squadra tra Turchia ...

Lukaku è già un idolo - delirio all’arrivo a Malpensa : i tifosi dell’Inter scatenati [FOTO e VIDEO] : Telenovela finita, l’Inter ha piazzato il colpo Lukaku, l’attaccante è arrivato a Malpensa nella notte tra il delirio dei tifosi nerazzurri. E’ stata una trattativa lunghissima quella tra l’Inter ed il Manchester United ma che ha avuto epilogo positivo nelle ultime ore, dopo un tira e molla di alcune settimane e l’inserimento dell Juventus, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per il belga, si tratta di ...

Lo studio sul mondo del calcio : aumentano i tifosi allo stadio - Juventus ancora favorita : I tifosi si avvicinano sempre di più al mondo del calcio. Come riporta l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiaravano di aver “perso l’interesse per il calcio in generale”, quest’anno aumentano gli appassionati e gli intenzionati a sottoscrivere un abbonamento allo stadio. Nel dettaglio i numeri parlano chiaro, ...

I tifosi contro lo spot anti-pirateria della Lega : “Siete voi che avete ucciso il calcio” : Ieri la Lega Calcio ha diffuso la campagna contro la pirateria tv: “La pirateria uccide il calcio” recita lo spot rilanciato dai club di Serie A. E i tifosi? Sui social, hanno risposto con una contro-campagna contro i club. Lo racconta l’edizione bolognese del Corriere della Sera. “Siete voi che avete ucciso il calcio con le pay-tv e ci state spremendo il portafoglio”. E’ stato questo il messaggio lanciato dai ...

Casting di tifosi del Napoli per un film e di mimi per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di tifosi, tra cui sono ben graditi anche gli ultras, della squadra di calcio del Napoli per la realizzazione di un importante film che verrà poi girato nel capoluogo partenopeo. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi mimi ambosessi per l'opera teatrale Aida, di Giuseppe Verdi, da mettere poi in scena nell'ambito del Festival Verdi a Busseto e in vari teatri della ...

Stadio della Roma - assist della Regione Lazio ai giallorossi : si giochi anche se la ferrovia non sarà pronta. “tifosi vadano in autobus” : L’As Roma e la sua partner Eurnova devono assicurare “il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della Fl1” e “l’acquisto di nuovi treni” attraverso quanto “previsto dalla convenzione”. Ma in assenza dell’attuazione di queste due prescrizioni, il Comune di Roma dovrà provvedere con “un’adeguata rete di tpl su gomma“. Tradotto: è sufficiente che i proponenti ...

“I tifosi del Liverpool hanno fischiato l’inno nazionale perché non si sentono inglesi” : Lettera a Jacob Rees-Mogg Domenica, in occasione del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, dal settore che ospitava i tifosi dei Reds sono partiti fischi al momento dell’inno nazionale. Oggi sull’Independent Tony Evans, ex giornalista del Times, che su Twitter si definisce “Scouse Separatist”, scrive una lunga lettera-articolo indirizzata al nuovo Leader della Camera dei Comuni e Lord Presidente del Consiglio inglese ...