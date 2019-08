Fiorentina | che gaffe in conferenza stampa | il ‘modello da seguire’ di Zurkowski è

Fiorentina-Napoli - residenti a Napoli solo nel settore ospiti (anche senza tessera del tifoso) : Mentre infuria la polemica per la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti di Juve-Napoli ai nati in Campania, l’Osservatorio del Viminale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito per la prima giornata di campionato. E ha suggerito, per Fiorentina-Napoli le seguenti misure organizzative: i residenti nella provincia di Napoli possono assistere alla partita esclusivamente nel settore ospiti. Non c’è bisogno di ...

Calciomercato Fiorentina - Montella adesso sorride : arrivano anche Badelj e Diego Rossi : Calciomercato Fiorentina – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la pRossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul Calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la ...

Amichevoli - la Fiorentina vince il derby contro il Livorno : Si è giocata un’altra amichevole che ha visto in campo Fiorentina e Livorno in un derby sempre molto sentito. Ad aggiudicarsi la partita è stato il club viola che passa al “Picchi” grazie al gol al quarto d’ora di Sottil, grande conclusione al volo di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere Zima, qualche minuto più tardi l’estremo difensore salva su un tiro di Chiesa, poi occasione per Agazzi, il suo ...

Calciomercato Fiorentina - Nainggolan ha detto sì : arriva anche Schick : Calciomercato Fiorentina- Fiorentina scatenata sul mercato, dopo l’affare Boateng i viola sarebbero pronti a mettere le mani anche su Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter avrebbe dato il suo ok al trasferimento in maglia viola e sarebbe pronto a dire sì. Secondo quanto riportato da “Sky Sport“, la Fiorentina potrebbe accelerare l’operazione nel corso delle prossime ore […] L'articolo Calciomercato ...

Fiorentina - Boateng e Lirola arrivati in Toscana : “Ecco perché abbiamo scelto i viola” : Kevinc Prince Boateng e Pol Lirola sono arrivati a Firenze: svolgeranno le visite mediche e metteranno poi la firma sul contratto che li legherà alla squadra viola. “Sono felice. perché ho scelto la Fiorentina? Per il progetto, ho visto quanto mi volevano. Hanno fatto un po’ di pressione per avermi qua. E’ una cosa importante, vista anche la mia età“, le parole dell’ex centrocampista di Sassuolo e ...

Calciomercato Fiorentina - arrivano i botti : che colpi per Montella - l’11 adesso è super [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione ...

Fiorentina - Montella scherza su Chiesa : “Giocherà col Benfica perché…” : Parole importanti quelle rilasciate da Vincenzo Montella attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. I viola sono in New Jersey, dove affronteranno il Benfica nella notte tra mercoledì e giovedì: “La squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente però nessuno è infortunato e questo è importante. Quanto al mercato, i nostri dirigenti stanno lavorando a caccia di opportunità funzionali alla squadra, non per accontentare il ...

Amichevoli estive - i risultati di oggi : vincono Sampdoria e Bologna - Fiorentina “B” ko col Benevento [FOTO] : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante squadre di Serie A impegnate in questo sabato 20 luglio. In alto la FOTOGALLERY. Sampdoria-REAL VICENZA (3-0): Al campo sportivo di Temù la squadra blucerchiata denominata batte per 3-0 i biancorossi, Di Francesco continua a sperimentare. Quagliarella ci mette 120 secondi per andare in gol: peccato che l’arbitro annulli per fuorigioco. La partita si risolve nella ripresa: al 16′ ...

Stadio Fiorentina - le indicazioni del vice-presidente Uefa Michele Uva : “Prima del 10 agosto e’ in programma un incontro, il primo specifico, fra Fiorentina e Comune di Firenze, a cui partecipero’ anche io, per buttare giu’ una road map. Sara’ un incontro a 360 gradi in cui sia i viola che Palazzo Vecchio metteranno sul tavolo i loro desiderata”. Sono le dichiarazioni del vice-presidente Uefa, e consigliere speciale del sindaco Dario Nardella, Michele Uva, al quotidiano ...

Fiorentina - Montella : “Contento perché abbiamo vinto - sui singoli…” : “Sono contento, perché abbiamo vinto. E’ importante abituarsi a vincere, anche se queste sono partite che contano relativamente. La squadra ha tenuto bene il campo, considerando il momento e il fatto che ci sono tantissimi calciatori nuovi. Sono abbastanza felice anche per l’atteggiamento della squadra“. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della partita di International ...

Serie A - le ultime dai ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...

Fiorentina negli Stati Uniti - le parole di Commisso - Antognoni e Ceccherini tra ICC e mercato : E’ da poco iniziata la stagione della Fiorentina, partita alla volta degli Stati Uniti per l’affascinante International Champions Cup. A parlare di questo, e di altri argomenti, il presidente Rocco Commisso, il direttore tecnico Giancarlo Antognoni e il difensore Federico Ceccherini. “La Fiorentina non vince trofei da tanti anni ma spero che, se mi verrà dato del tempo, riuscirò a vincere qualcosa e farò felice i nostri ...

Fiorentina - a tutto Montella : “Chiesa non ha chiesto di andare via. Balotelli e De Rossi? Dico che…” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato di obiettivi e mercato, soffermandosi anche su Chiesa e Balotelli La Fiorentina si prepara alla tournée in America, fondamentale per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, che sarà importante sotto molti punti di vista. LaPresse/Jennifer Lorenzini Vincenzo Montella ha escluso dai convocati per la ICC sia Veretout che Chiesa, il primo per ovvi motivi di mercato, il secondo ...