Europa League | comportamenti razzisti | due turni a porte chiuse per il Partizan Belgrado

Europa League - sarà il rumeno Petrescu a dirigere Shaktyor Soligorsk-Torino : i numeri dell’arbitro : Partita di ritorno a Ferragosto per il Torino che sfida lo Shaktyor Soligorsk, battuto all’andata 5-0. Ad arbitrare la sfida di Europa League sarà il rumeno Radu Petrescu. numeri discordi per le squadre italiane con quest’arbitro. Tre i precedenti: sconfitta per la Lazio nel 2009 contro il Salisburgo in Europa League, vittorie per le Under 19 di Napoli e Roma in Youth League. Arbitro molto severo, in carriera ha tirato fuori ...

Risultati Europa League - la competizione entra nel vivo : il programma completo : Risultati Europa League – Tre giorni fondamentali per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i preliminari, la competizione entra nel vivo e le squadre più importanti iniziano a fare sul serio. Si inizia nella giornata di martedì con tre partite, trasferta dello Slovan Bratislava sul campo del Dundalk. Altre tre partite mercoledì con il Guimaraes impegnato davanti al pubblico amico. Il programma ricco è ...

Shakhtyor-Torino - Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : Il cammino del Torino in Europa League prosegue giovedì 15 agosto a Minsk (in Bielorussia) con la sfida di ritorno del terzo turno preliminare contro lo Shakhtyor Soligorsk. Il discorso qualificazione è stato ormai messo in cassaforte dai granata nella partita casalinga d’andata, in cui si sono nettamente imposti per 5-0 con doppietta di Belotti ed i gol di Izzo, De Silvestri e Bonifazi. La squadra allenata da Walter Mazzarri non dovrà ...

Europa League. Tutto facile per il Torino nell’andata del terzo turno preliminare : Il Torino stravince nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri non ha di che preoccuparsi. I granata,

Torino a un passo dai play-off di Europa League - 5-0 allo Shakthyor : Tre su tre per l'euro-Toro. allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Walter Mazzarri si aggiudicano per 5-0 il match di andata

VIDEO Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 Europa League - Highlights - gol e sintesi della partita : super vittoria dei granata : Cinque reti per ipotecare la qualificazione al playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Nell’andata del terzo turno preliminare il Torino ha dominato contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. Un netto 5-0 con le firme di uno scatenato Andrea Belotti (doppietta), Armando Izzo, Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi. Qui di seguito gli Highlights della partita. VIDEO Highlights Torino-Shakhtyor ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - pokerissimo dei granata. Qualificazione ipotecata : E’ un Torino forza cinque! I granata lanciano un segnale al Wolverhampton e prenotano un posto nel playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Nell’andata del terzo turno preliminare la squadra di Walter Mazzarri domina contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, vincendo per 5-0 e mettendosi al sicuro in vista del ritorno tra una settimana a Minsk. Il Gallo Belotti si conferma in grande forma e dopo due minuti apre ...

Europa League – Torino scatenato! Pokerissimo al Soligorsk : ipotecata la sfida con il Wolverhampton : Il Torino stende il Soligorsk con un netto 5-0 e ipoteca il passaggio del turno ancor prima di giocare la sfida di ritorno: sulla strada dei granata c’è il Wolverhampton La gara di ritorno sarà una formalità. Basta solo l’andata al Torino per spazzar via i bielorussi del Soligorsk ed ipotecare la sfida finale delle qualificazioni ai gironi della prossima Europa League. Match subito in discesa per i granata che aprono con Belotti dopo due ...

Risultati Europa League - Eintracht Francoforte e Espanyol in scioltezza : il programma completo : Risultati Europa League – Prosegue senza sosta l’avvicinamento alla fase a gironi di Europa League. Ormai da qualche settimana sono iniziati i turni preliminari che vanno via via riducendo il numero delle partecipanti. Avversarie sempre più importanti cominciano ad intravedersi per aggiudicarsi un posto nei raggruppamenti della competizione. Il programma completo di questa settimana, con le sfide suddivise tra martedì, ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - Europa League in DIRETTA : i granata dominano e ipotecano gli spareggi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.54 Il Torino batte 5-0 lo Shakhtyor Soligorsk ed ipoteca gli spareggi di Europa League 2019/20! I granata battono i bielorussi grazie alla doppietta di Belotti, di cui uno su rigore, Izzo, De Silvestri e il colpo finale di Bonifazi: ma non mancano le chance per gli uomini di Mazzarri con Zaza e gli inserimenti di Berenguer. Il Toro potrà ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0 - Europa League in DIRETTA : i granata piazzano la cinquina con Bonifazi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Ormai il Torino controlla senza problemi: lo Shakhtyor prova a non prendere altri gol. 79′ BELOTTI! Il #9 incrocia con il sinistro: risponde presente Klimovich. 79′ BELOTTI! Sfiora la tripletta in contropiede ma non trova la porta. 79′ Anche lo Shakhtyor cambia per la terza volta: fuori Bakaj, dentro Visnakovs. 78′ Cambio nel Toro: fuori Berenguer, dentro ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 4-0 - Europa League in DIRETTA : i granata piazzano il poker con De Silvestri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Clamoroso gol dell’esterno granata che raccoglie la respinta di Klimovich sul tiro di Zaza, assistito alla grande da Belotti, e segna con un pallonetto bizzarro con l’esterno sinistro, e, forse, con la faccia. 71′ 4-0!!! IL TORO CALA IL poker!!! DE SILVESTRI PARTECIPA ALLA FESTA! 70′ ZAZA! Di testa da calcio d’angolo: palla di poco fuori. 68′ ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 2-0 - Europa League in DIRETTA : i granata amministrano il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ RIGORE TORINO! Dopo diverse occasioni mancate, Berenguer entra in area e viene atterrato. 61′ Grande giocata di Belotti che va avanti come un treno: peccato per la conclusione che lascia a desiderare. 60′ Khadarkevich ci prova da lontano: palla alta. 58′ ZAZA! Tiro da fuori area: perde potenza nel tragitto verso la porta. 57′ Il Torino sta recuperando terreno: ...

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 2-0 - Europa League in DIRETTA : si riparte allo Stadio Grande Torino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ BRIVIDO! Punizione dalla trequarti di Bakaj e palla che attraversa l’area di rigore: Sirigu si innervosisce con i suoi. 49′ Anche Ansaldi commette fallo: punizione dalla trequarti per lo Shakhtyor. 48′ Ammonito Bremer che ferma la ripartenza bielorussa. 47′ Dentro Bonifazi, fuori Izzo che probabilmente non è guarito dal problema al polso. 46′ Si riparte ...