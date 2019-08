Amore al capolinea tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth | giunge la conferma dal portavoce

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ormai non si parla d'altro: il matrimonio tra la cantantee l'attoreè arrivato al, dopo una storia d'lunga più di dieci anni. I due ex coniugi, seppur con alti e bassi, sono convolati a nozze il 23 dicembre dello scorso anno. L'artista, che ha interpretato il ruolo di Hannah Montana, e l'attore, noto per essere stato uno dei protagonisti della saga di Hunger Games, si sono conosciuti nel 2009 durante le riprese del film basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks The last song, in cui ricoprivano le vesti dei personaggi principali, e da lì hanno deciso di non separarsi più (sebbene ci siano stati diversi tira e molla); almeno fino ad oggi. Ildella cantantela rottura traha sempre dichiarato di non voler essere una tipica moglie: in una recente intervista concessa al periodico ...

