Alain Delon sta meglio | mon chéri bonne chance à toi

Alain Delon - il figlio pubblica la prima foto dopo l'ictus : "Papà sta meglio" : Lo fa sapere Alain-Fabien Delon attraverso una Instagram Stories. Un mese fa l'attore francese è stato colpito da emorragia...

Alain Delon è stato colpito da ictus : L’attore francese Alain Delon ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una leggera emorragia cerebrale, e si riposa attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato «operato alla ...

Alain Delon dopo l'ictus : la foto svela come sta l'attore : Alain Delon sta meglio. l'attore colpito da ictus e infarto circa un mese fa è ora ricoverato in una clinica svizzera dalla quale il figlio minore ha condiviso una foto sorridente del padre-- dopo la preoccupazione per l'annuncio dato qualche giorno fa, i fan di Alain Delon possono tirare un sospiro di sollievo. Aveva destato molto clamore la notizia dell'ictus e dell'infarto che aveva colpito l'attore circa un mese fa, così come raccontato da ...

Alain Delon colpito da ictus ed emorragia cerebrale : sta sempre meglio : Alain Delon, 83 anni, vera e propria icona del cinema francese, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una “leggera” emorragia cerebrale, e si “riposa” attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha fatto sapere alla stampa locale il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile”. LEGGI: Che tempo che ...

La prima foto di Alain Delon dopo l'ictus. "Va meglio - vi abbraccio tutti" : Alain Delon si sta riprendendo. L’attore francese, che a novembre compirà 84 anni, ha avuto una leggera emorragia cerebrale in seguito ad un ictus di qualche settimana fa, ed è attualmente ricoverato in una clinica svizzera. Le condizioni di salute stanno migliorando e a testimoniarlo ci pensa Alain-Fabien Delon, il figlio più giovane di Alain, con una storia Instagram.“Grazie per i vostri messaggi che mi ...

Alain Delon - la speranza dopo la paura : da due mesi in clinica per un ictus ma sta meglio : "Penso a questo, come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”: lo scorso maggio, dopo aver ricevuto al Festival del cinema di Cannes la Palma d'Oro alla carriera, il celebre attore francese Alain Delon non aveva trattenuto le lacrime, dimostrando che dietro i suoi magnetici occhi glaciali c'è un uomo di 83 anni, tormentato e fortemente malinconico. Poco dopo quel riconoscimento, ha rischiato di morire. C'erano voci insistenti su ...

Alain Delon colpito da ictus ed emorragia cerebrale : ‘È stabile’ : Alain Delon, 83 anni, vera e propria icona del cinema francese, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una “leggera” emorragia cerebrale, e si “riposa” attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha fatto sapere alla stampa locale il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile”. LEGGI: Che tempo che ...

Chi sono i figli di Alain Delon : Tutto il mondo è in apprensione per la salute di Alain Delon. Il mito del cinema francese, infatti, è stato colpito da un ictus a fine luglio e ricoverato in Svizzera. Le persone più in apprensione per la salute del grande sex symbol sono sicuramente i suoi figli: Anthony, Anouchka e Alain Fabian. L’attore ha trasmesso a tutti e tre la passione per il cinema e ora, ognuno di loro è impegnato a ripercorrere le orme del loro leggendario padre. Il ...

Alain Delon colpito da ictus - operato a Parigi. Il figlio : «Le sue funzioni vitali sono perfette» : Paura per Alain Delon. L’attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato ...

Alain Delon è stato colpito da ictus : L’attore francese Alain Delon ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una leggera emorragia cerebrale, e si riposa attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato «operato alla ...

Paura per Alain Delon è stato colpito da ictus : Alain Delon ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una leggera emorragia cerebrale, e si riposa attualmente in una clinica della Svizzera: lo ha detto alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono «perfette» e il suo «stato, secondo i medici, è stabile». Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato «operato alla Pitié-Salpétriere ospedale di Parigi, dove è ...

Ictus per Alain Delon - i medici : "Le condizioni sono stabili" : Spavento per l'attore 83enne Alain Delon, il grande attore sex symbol degli anni '60 e '70 è stato colpito da un malore circa tre settimane fa, la notizia però è stata resa pubblico da suo figlio Anthony Delon solo nella giornata di ieri 8 agosto 2019.Nello specifico si tratta di un'Ictus, ora i medici rassicurano in un miglioramento: Sta bene - spiega - le sue condizioni sono stabili. Prima di raggiungere l'istituto elvetico - ha aggiunto - ...

?Alain Delon colpito da ictus - operato a Parigi. Il figlio : «Le sue funzioni vitali sono perfette» : Paura per Alain Delon. L'attore francese, 83 anni, ha avuto un ictus qualche settimana fa, con una «leggera» emorragia cerebrale, e si «riposa» attualmente in una...

Alain Delon colpito da ictus : condizioni stabili : L’attore francese Alain Delon, 83 anni, è stato colpito da ictus a luglio e ora riposa in una clinica della Svizzera. Lo ha riferito alla stampa francese il figlio, Anthony Delon, aggiungendo che le funzioni vitali dell’attore sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile”. Anthony Delon ha precisato che prima del ritiro in Svizzera il padre è stato “operato alla Pitié-Salpétriere ...