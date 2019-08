Atletica | Coppa Europa 2019 LE PAGELLE Davide Re e Yeman Crippa i fari azzurri

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) L’Italia ha chiuso al quarto posto lasfiorando un podio storico per solo mezzo punto. Glisono andati oltre ogni più rosea aspettativa, seppure con qualche immancabile controprestazione. Ecco tutti i voti ai componenti della squadra italiana con tante belle prestazioni da sottolineare. DAISY OSAKUE 5: prova nettamente al di sotto delle sue potenzialità. Si era già visto che non era al massimo della condizione ai Campionati Italiani ma, anche non al meglio, aveva la potenzialità per scalare un paio di posizioni. MAURO FRARESSO 6.5: resta al di sotto dei suoi personali assoluti e stagionali (che poi sono la stessa cosa) ma ottiene un sesto posto non lontao da quelle che erano le aspettative della vigilia. Un risultato pesante per lanciare la squadra azzurra. FILIPPO RANDAZZO 6.5: Merita 8 come i metri che tocca con il primo salto, però la sua gara si ferma ...

enricospada2 : #ETCH2019 #athletics #atletica #coppaeuropa2019 #ETCH2019 #athletics #atletica #coppaeuropa2019 Tutti i voti agli a… - TgrRaiFVG : Coppa Europa di atletica, @alessiatrost vola a 1.94 ?? ??Terzo posto per la pordenonese nel salto in alto. Nel lungo,… - zazoomnews : LIVE Atletica Coppa Europa 2019 in DIRETTA: 11 agosto Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola: vince i 100… -