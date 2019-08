Adozioni | il tribunale dei Minori riconosce un 44enne single come padre di due bambini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) C’è il “superiore interesse” dei due. Ecco che cosa ha spinto ildeidi Roma are l’adozione di due bimbi da parte di un genitore. Si tratta di Giona Tuccini, professore di italianisticadi origini pisane, che da anni vive e insegna a Città del Capo. Tuccini ha la doppia cittadinanza e in Sud Africa, dove la legge permette l’adozione monoparentale, aveva adottato legalmente i due orfani. Ilromano, dopo un ricorso unico, curato dall’avvocato Romina Sestini, ha riconosciuto la doppia adozione, ammettendo la trascrizione di due sentenze dei giudici sudafricani. In Italia l’adozione monoparentale non è consentita. A renderne possibile il riconoscimento per Tuccini è stata una circostanza: il possesso della doppia cittadinanza e di conseguenza il fatto che la possibilità di adottare gli sia già stata ...

