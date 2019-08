Tanzania | esplosione benzina fa strage di disperati

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) Nuova tragedia della disperazione in Africa: decine di persone sono rimaste uccise da un'mentre raccoglievano il carburante fuoriuscito da un'autocisterna che aveva subito un incidente a Morogoro in. Il bilancio provvisorio e' di almeno 62 morti e 70 feriti, molti in gravi condizioni a causa della gravita' delle ustioni riportate. "Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare", ha affermato un responsabile della polizia. Le immagini della tragedia, terribili, mostrano decine di corpi carbonizzati lungo una strada sterrata, considerata una delle arterie principali per il rifornimento di carburante da e verso il porto di Dar es Salaam, che dista circa 200 chilometri a est.Un video, girato poco prima dell'che ha fatto, mostra uomini e donne accorrere sul luogo dello schianto dell'autocisterna, rimasta incagliata tra gli alberi, tutti con ...

