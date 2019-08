Il gelato può sostituire un pasto? Diciamolo una volta per tutte | no

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Da qualche anno, il consumo di gelati va a gonfie vele, soprattutto in estate, quando è facile cedere alla tentazione diilcon una coppetta fresca e gustosa. Ma questa scelta va meditata bene. Piace al 93% degli italiani, secondo dati resi noti a giugno dall’Igi (Istituto delitaliano), e il 36% lo gusta un paio di volte alla settimana. A gennaio, la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ci ha invece informato sulle preferenze quanto a gusti: prevalgono quelli a base di crema (44,1% degli intervistati), con il cioccolato in testa; seguono a distanza i gelati alla frutta (14,1%). E se il cono ha spesso il sopravvento, la coppetta viene preferita peril. Sì, perché, secondo la stessa indagine, il 24,9% degli italiani mangia ilal posto della cena e il 22,3% invece del pranzo. Questo apprezzamento tutto sommato non stupisce. Il ...

