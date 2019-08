Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Minolo aveva già fatto nella trattativa per Manolas. Aveva provato a giocare al rialzo con De Laurentiis per garantirsi il suo compenso per la mediazione. Oggi torna all’attacco nella trattativa per. Ladello Sport scrive che il procuratore è in stretto contatto con Giuntoli per provare a risolvere la questione legata ai diritti di immagine del messicano.non intende lasciare al, a costo zero, gli accordi cheha con diverse aziende che gli garantiscono 4-5 milioni l’anno. Oltre are dunque un aumento dell’offerta sullo stipendio che possa colmare la lacuna qualora ilsi arrogasse i diritti,che il club partenopeo gli garantisca “il pagamento di una”. L'articoloalunaperilsta.

napolista : Gazzetta: Raiola chiede al Napoli una robusta commissione per Lozano Nella trattativa con Giuntoli per i diritti di… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Napoli-Lozano, Raiola chiede una robusta commissione - tuttonapoli : Gazzetta - Napoli-Lozano, Raiola chiede una robusta commissione -