Alla Luna a Modica | omaggio a Giacomo Leopardi

Bezos vende 2 - 8 miliardi di dollari di azioni Amazon per la sua corsa Alla Luna : Jeff Bezos, ad di Amazon (Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images) Al miliardario Jeff Bezos non basta più Amazon: ora vuole la Luna. Nelle ultime settimane l’uomo più ricco del mondo ha venduto il corrispettivo di oltre 2,8 miliardi di dollari delle sue azioni nel sito di ecommerce al fine di raccogliere fondi da reinvestire nel progetto Blue Origin, la società che si occupa di viaggi spaziali da lui fondata nel 2000. La vendita è avvenuta in ...

Dolunay - episodio 42 : Hakan mette Alla prova la moglie inscenando il delitto di Salih : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" che sta andando incontro a risultati soddisfacenti in termini di share. Lunedì 5 agosto, durante il 41° episodio, Celal dovrà fare i conti con Hakan, il quale non esiterà a minacciarlo affinché (seppur innocente) si assuma la responsabilità del duplice omicidio di Demir e Zeynep. Le anticipazioni dell'episodio numero 42 (in onda sempre il 5 agosto) ...

Tragico bagno durante luna di miele - 22enne trascinato via dAlla corrente davanti Alla moglie : Il 22enne Dalton Cottrell è stato trascinato via dalla corrente durante un bagno nelle acque dell'Oceano in Florida ed è morto davanti agli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma la luna di miele si è conclusa tragicamente ...

Dalle Lacrime di San Lorenzo Alla Luna Nera - tanti appuntamenti nel cielo di Agosto 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Agosto 2019, l’ottavo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 75 minuti. La Luna sarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il ...

Luna : è 100 milioni di anni più antica del previsto - nata dAlla Terra 4 - 51 miliardi di anni fa : E se la Luna si fosse formata molto prima di quanto pensassimo? Gli scienziati hanno analizzato i campioni Lunari raccolti in occasione del primo sbarco sulla Luna del 1969 e hanno scoperto che la formazione del nostro satellite è da datare prima del previsto, quindi non 150 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare, ma 50 milioni di anni dopo.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - Mario aiutava malati e clochard : era appena tornato dAlla Luna di miele in Madagascar : Mario era un uomo dal cuore d'oro. Sembra che tutti si siano messi d'accordo nel pronunciare questa frase, anche persone che non si conoscono tra loro. Lo ripetono come un mantra i suoi...

Carabiniere ucciso a Roma - Mario era appena tornato dAlla Luna di miele in Madagascar : «Ragazzo d'oro» : Un bravo ragazzo, con una grande attenzione per il prossimo. Il vice brigadiere Mario Brega Cerciello, il Carabiniere ucciso questa notte a Roma, era tornato 10 giorni fa dal viaggio di nozze. Dopo...

Dolunay - trame 29-30 luglio : Ferit chiede Alla Piran di bAllare con lui : Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le anticipazioni della puntata numero 36 che verrà trasmessa il 29 luglio, riportano che ancora una volta gran parte della narrazione ruoterà intorno a Nazli (Ozge Gurel). La giovane, infatti, sarà al settimo cielo per l'apertura del suo ristorante, e intanto si avvicinerà il giorno in cui ...

Omaggio Alla “Luna” di Fiorello e Jovanotti al Jova Beach Party : Cappellino rosso con la scritta Jova per Fiorello, stesso modello ma blu per Jovanotti. I due insieme sul palco di Olbia martedì il 23 luglio, unica tappa sull'isola del tour, hanno reso Omaggio al cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. "Sai cosa disse Armstrong quando vide la Luna? - ha scherzato Fiore - qui un giorno ci faremo il Jova Beach Luna". "Il Jova Luna Party", ha aggiunto Jovanotti. Poi insieme hanno cantato il brano del ...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte sulla Luna 18.2% - Ciao Darwin 14.7%. Stregati dAlla Luna 10.4% nel pomeriggio e 12.2% in seconda serata : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share (i minuti finali 743.000 – 11.6%). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas ...

Dolunay - trame al 26 luglio : Demet denuncia Hakan Alla polizia : Gli spoiler degli episodi della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' dal 22 al 26 luglio pongono la concentrazione intorno alla figura di Nazli. La giovane donna penserà che non sia il caso di mettere da parte i suoi sogni di aprire un ristorante, essendo intenzionata a lasciare il lavoro per Ferit, con il quale ha avuto alcune liti. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con una banca in modo da chiedere un prestito. Si ...

Missione spaziale Apollo 11 - Trump : “Ho ordinato Alla NASA di mandare il prossimo uomo e la prossima donna sulla Luna” : “La mia amministrazione è impegnata a ristabilire il predominio e la leadership della nostra nazione nello spazio per i secoli a venire. Ho ordinato alla NASA di mandare il prossimo uomo e la prossima donna sulla Luna e di fare il prossimo balzo gigante, inviare americani su Marte“: lo ha dichiarato il presidente USA Donald Trump nel suo messaggio per celebrare i 50 anni della Missione Apollo 11 e dello Sbarco sul ...

DAlla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere