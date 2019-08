Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019)dimolto attivo nelle fasce media e bassa del mercato, ha annunciato l’dell’Y50, un nuovo dispositivocon display da 5″ ed un prezzo consigliato di 69,99€ che lo vede inserirsi in una delle fasce più economiche di prezzo per gli. La scheda tecnica delY50 – visto anche il prezzo – non è certamente da “urlo”, ma in linea con quella dei dispositivi della medesima categoria: display da 5″ con risoluzione FWVGA (854 x 480 pixel), CPU quad core da 1,3GHz, 1GB di RAM e 16GB di memoria (espandibile con micro SD da massimo 32GB), fotocamere frontale e posteriore da 5MP ed una batteria da 2.200mAh che promette un’autonomia in conversazione di 17h in 3G (43 in 2G) e fino a 305h di standby. A permettere l’utilizzo di hardware inferiore agli standard odierni ci ...

Cascavel47 : Wiko Y50, in arrivo nei prossimi giorni lo smartphone entry-level del produttore francese - iGizmoIT : Wiko presenta Y50: 5” di design raffinato e ampia memoria - bitcityit : Wiko presenta Y50: 5” di design raffinato e ampia memoria -