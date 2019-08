Una strana novità dall’Inghilterra | nasce il “sausage kit”

Tommaso Paradiso lascia i The Giornalisti? Una strana novità : Tommaso Paradiso e i The Giornalisti: presto la rottura? L’indizio Non tira una buona aria tra Tommaso Paradiso e la sua band. Questo è quello che sembra presumere il nuovo numero del settimanale Chi. La nota rivista regala ai suoi lettori una chicca di gossip non indifferente. Il frontman della nota band di Roma pare […] L'articolo Tommaso Paradiso lascia i The Giornalisti? Una strana novità proviene da Gossip e Tv.

Una strana convivenza in un piccolo borgo. E due donne che soffocano un uomo. Omicidio degno di Montalbano : Un piccolo borgo, Vittorio Veneto in provincia di Treviso, due donne , un uomo ucciso a colpi di bastone e soffocato con un cuscino. Una convivenza anomala, da parte di tre persone, tutte disoccupate, che si erano conosciute tramite Facebook. Una storia che sembra la sceneggiatura di un episodio del commissario Montalbano . Le due donne , Patrizia Armellin di 52 anni vittoriese e l’amica Angelica Cormaci di 24 anni originaria ...

Barella saluta Cagliari : “Sto vivendo Una sensazione strana - porterò nel cuore la mia terra” : Nicolò Barella è un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo essere nato e cresciuto nella squadra della sua città, il Cagliari , il centrocampista ha deciso di accettare la corte dei nerazzurri e di Antonio Conte. Barella ha saluta to la sua ormai ex società attraverso una lunga lettera d’addio all’Unione Sarda’. Ecco le sue parole. “Cari Tifosi Rossoblù, cara Società, caro Pres, cari Compagni, sto vivendo una ...

MotoGp - frecciata di Valentino Rossi alla Michelin : “c’è Una situazione un po’ strana in Germania” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo i propri dubbi in vista della gara di domani Undicesimo posto per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Germania, un risultato non proprio esaltante per il Dottore che si sarebbe aspettato di partire una fila più avanti. AFP/LaPresse La scivolata avvenuta in Q1 però gli ha fatto perdere un po’ di feeling con la sua M1, relegandolo a ...