Spread Btp-Bund Oggi supera i 230 punti base Attesa per il giudizio di Fitch

Lo Spread in rialzo a 210 punti - il rendimento Btp torna sopra l’1 - 5% : Lo spread Btp-bund vola a 210 punti base dai 200 della chiusura di ieri. Secondo fonti di mercato una potenziale crisi di governo sta iniziando ad avere un impatto sul differenziale di rendimento, con il tasso pagato dal Btp decennale che torna sia pur di poco sopra l’1,5%. Pesa anche – riferiscono le stesse fonti di mercato – l’attesa per la decisione dell’agenzia di rating Fitch, che domani dovrebbe rivedere il suo rating ...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund apre stabile in area 197 punti base : Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile in area 197 punti base dopo i 198 punti toccati al termine della seduta di ieri. Il rendimento del decennale scende leggermente all’1,57%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund apre stabile in area 197 punti base sembra essere il primo su CalcioWeb.

Borse - lo Spread torna in area 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Borse caute in attesa della Fed. Spread in rialzo - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo in avvio di giornata, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si...

BTp - rendimenti ai minimi dal 2016 ma non esiste il “tesoretto” dello Spread : «Visto che lo spread si è abbassato, si potrebbe cominciare ad eliminare quella tassa odiosa che è il bollo auto». Il vicepremier Luigi Di Maio parla come se il...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all’apertura a 190 punti base, con il rendimento del decennale che si ferma a 1,56%. In giornata, il rendimento è sceso a 1,50%, ai minimi da ottobre 2016, con lo spread in area 181-182 punti. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Spread Btp chiude in calo a 186 punti : ROMA, 16 LUG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude sotto i 190 punti base, sui minimi da maggio 2018. Il differenziale scende a 186 punti base da 190 di ieri, col rendimento del titolo decennale ...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund apre in calo a 192 punti base : Milano, 15 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 192 punti base dopo i 198 toccati nella chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale, rileva la piattaforma Mts, passa dall’1,74% all’1,71%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in calo a 192 punti base sembra essere il primo su CalcioWeb.

Spread scende ancora a 195 - rendimento Btp ai minimi dal 2016. Avvio positivo di Piazza Affari : L’esito positivo della trattativa con la Commissione che ha eliminato dall’orizzonte la procedura d’infrazione, si riflette anche oggi sulle Borse, dove le principali piazze finanziarie della zona Euro aprono positive. E dopo la chiusura di ieri con lo Spread ai minimi da maggio 2018, il differenziale tra Btp e Bund in Avvio è sceso fino a 194 punti base, sui nuovi minimi a un anno con tasso Btp 10 anni all’1,57% (minimi dal ...

Spread & BTP/ La festa dei mercati in attesa di ottobre : Non ci sarà la procedura d'infrazione Ue contro l'Italia. Lo SPREAD è sceso in modo netto, così come il rendimento dei Btp

Spread Btp-Bund ai minimi dal 2017 - Piazza Affari positiva. Tria : “Italia premiata due volte” : I mercati hanno risposto bene all’accordo del governo Conte con la Commissione europea, che ha deciso di non aprire alcuna procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. La Borsa di Milano è in territorio molto positivo, toccando anche il +2% a 21.811 punti. Piazza Affari è spinta dal forte rialzo delle banche. Ancor meglio lo Spread tra titoli decennali italiani e tedeschi: il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 207 ...

Spread - i minibot zavorrano i Btp Parola di Goldman. Meglio i Bonos : Secondo un report di Goldman Sachs che Affaritaliani ha potuto visionare, lo scenario macroeconomico e le tensioni politiche restano tra i motivi che inducono alla prudenza sui titoli di stato italiani. Le parole di Draghi sulla possibile riapertura del QE hanno solo compensato le incertezze suscitate da proposte come quella dei mini-Bot, uno strumento che ai banchieri centrali europei non piace, ma che non sembra convincere neppure gli ...

BTp e Spread - perché la tregua sui mercati può finire questa estate : Gli esperti, che indicano i livelli di prezzo e rendimento da monitorare, affermano che il mercato è in «stand by». Ma la situazione può cambiare dopo l’Ecofin e con le agenzie di rating...