Programmazione Bitter Sweet - Ingredienti d' amore | in pausa la settimana di Ferragosto

Programmazione Beautiful e Il Segreto : in pausa fino al 24 agosto - Bitter Sweet raddoppia : È tempo di vacanze per due delle serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi 5 agosto, infatti, Beautiful e Il Segreto non andranno più in onda nella rete ammiraglia Mediaset, lasciando così i telespettatori con il fiato sospeso in merito alle trame attualmente previste. Nella soap americana ha appena preso il via il processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer mentre nella telenovela spagnola è la nuova sfuriata di ...