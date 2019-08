Orrore in India | marito perde la scommessa e fa violentare la moglie

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nicola De Angelis Quanto avvenuto a Uttar Pradesh, stato dell'Settentrionale fa rabbrividire: un, dopo aver bevuto un po' troppo ha puntato suamentre stava giocando con alcuni altri amici Uttar Pradesh,settentrionale: un uomo dopo aver scommesso tutti i suoi soldi in una notte di giochi e alchol ha deciso bene di puntare sul tavolo da gioco la. L'idea gli è balzata perché, come riporta il Newn Express, dopo aver alzato un po' troppo il gomito con l'alcol si è ritrovato senza soldi. Così ha condotto i due amici con cui aveva perso lain casa sua e ha fatto stuprare laa ripetizione. La vittima dopo lo stupro era andata immediatamente nel distretto di polizia di competenza decisa a denunciare quanto accaduto ma il commissariato di Zafarabad aveva deciso di non credere alla sua storia e l'ha quindi rimandata a casa. ...

