Lukaku | “L’Inter non è per tutti | ecco perché sono qui”

(Di venerdì 9 agosto 2019) Accoglienza trionfale perarrivato nella notte a Milano. L'intesa tra il club nerazzurro ed il Manchester United è stata trovata con offerta da 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Decisivo il lavoro dell'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha passato la giornata a Londra per convincere il Manchester United. L'intesa è stata sugellate da una immagine, pubblicata sul profilo Instagram dell'agente di, Federico Pastorello, che ha commentato: "Stiamo arrivando". Tanti i tifosi all'aeroporto milanese per accogliere il nuovo centravanti con il classico coro di benvenuto: "Uno di noi,uno di noi". "L'Inter non è perqui".le prime parole di Romelucon la maglia dell'Inter, in un video pubblicato dal club su Twitter. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, ora ...

