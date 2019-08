Lotta al caporalato in Salento | arrestato un altro imprenditore

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Maria Girardi L'indagato sfruttava un cittadino extracomunitario di 24 anni costringendolo altresì a vivere in una casa rurale fatiscente Non si arresta laalin. Uncaso di sfruttamento della manodopera agricola è stato scoperto dai Carabinieri a San Pancrazio Salentino. La task-force del Comando provinciale di Brindisi, in collaborazione con i militari della stazione di San Pancrazio Salentino e con quelli del Nil-Ispettorato del Lavoro, ha portato all'arresto di undi 50 anni del settore orticolo. Nel corso dell'ispezione nei terreni dell'azienda è stata accertata la presenza di un bracciante extracomunitario di 24 anni. Come appurato dai militari, il ragazzo, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, effettuava attività di guardiana alle colture di ortaggi e dormiva in una casa rurale fatiscente, priva ...

MarinoMasucci : RT @Cisl_Lazio: ?? LAZIO. SINDACATI: BENE APPROVAZIONE LEGGE CONTRO IL CAPORALATO ?? Dalla Regione Lazio arriva un nuovo impulso alla lotta… - MauroBartolett3 : RT @Cisl_Lazio: ?? LAZIO. SINDACATI: BENE APPROVAZIONE LEGGE CONTRO IL CAPORALATO ?? Dalla Regione Lazio arriva un nuovo impulso alla lotta… - CislRomaRieti : RT @Cisl_Lazio: ?? LAZIO. SINDACATI: BENE APPROVAZIONE LEGGE CONTRO IL CAPORALATO ?? Dalla Regione Lazio arriva un nuovo impulso alla lotta… -