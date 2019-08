Libero | La Juve è ossessionata dalla paura di confrontarsi con Conte

Biasin (Libero) : La Juve ha giocato con Lukaku. In realtà pensa solo a Icardi : Su Libero Fabrizio Biasin parla dell’affare che coinvolge Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi e Higuain. Giovedì si chiude il mercato inglese in entrata e dunque difficilmente il Manchester United cederà Lukaku oltre quella data, a meno che non riesca a rimpiazzarlo tra oggi e domani con Mandzukic e guadagni altro tempo. La situazione, al momento, vede la Juve che fa un passo indietro, mentre l’Inter è tornata alla carica con ...

Libero : Tifo becero in salsa e accento orientale per Juve-Inter : “Che pippe questi cinesi: ce la menano da 50 anni con la Rivoluzione Culturale e noi, in due soli giorni d’estate, siamo stati capaci di importare a casa loro per contratto tutto il peggio del calcio dei nostri stadi”. E’ quello che scrive oggi Libero, raccontando i cori beceri ascoltati durante la partita Juventus-Inter dell’International Champions Cup, il mega torneo per grandi squadre che si gioca in Cina. Migliaia di ...

Libero : “i problemi li sta avendo Conte all’Inter - non Sarri alla Juventus” : La prima sfida della stagione tra Inter e Juve, in programma oggi alle 13.30, vedrà contro Conte e Sarri che mai si sono incontrati prima. Una sfida che li vedrà protagonisti in maniera diversa da come ci si sarebbe aspettato. E se uno pare un pascià che fuma sopra una sdraio in riva al mare, godendosi fenomeni e colpacci, l’altro è ancora alla ricerca di solidi punti d’appoggio, alle prese con quel letto da fachiro che si sta rivelando la sua ...

La Juve avrebbe campo Libero per Icardi - dopo la possibile virata del Napoli su Rodrigo : Mauro Icardi, nonostante sia stato inserito da tempo nella lista dei partenti dall'Inter, è stato convocato a Lugano per il ritiro e qui si è unito ai compagni, senza però partecipare alle esercitazioni tattiche e ciò contribuirebbe a far crescere il suo nervosismo. L'attaccante di Rosario piacerebbe non poco a Fabio Paratici, tanto che l'estate scorsa, prima di viarare su Cristiano Ronaldo, ha fatto un sondaggio, terminato poi con un nulla di ...

Libero : La Juve ha offerto a Icardi 8 milioni l’anno. L’argentino ha detto no : L’affare Icardi rischia di diventare sanguinoso per le casse dell’Inter, scrive Libero. L’Atletico Madrid si è proposto di acquistarlo, ma l’argentino ha detto no. Adesso restano in corsa la Juventus e il Napoli. La Juve lo segue da un anno e lo avrebbe già in rosa se Maurito non avesse rifiutato. Da gennaio sulle sue tracce c’è anche il club di De Laurentiis, che sogna di affiancarlo a James Rodriguez per creare un ...