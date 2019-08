Le ricadute della crisi di governo sulla Libia Camporini | Saremo in una posizione

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Mazzata finale. Ad una credibilità internazionale consumatasi in 14 mesi fatti di guerre verbali che ci hanno isolato in Europa e indebolito fono alla marginalizzazione in aree cruciali per gli interessi nazionali: il Mediterraneo, in primis. Ladia Roma e le suesul fronte libico. Un tema caldissimo, che preoccupa la nostra diplomazia, disorienta i nostri già problematici alleati e rafforza i nostri nemici dichiarati e quelli “occulti” ma neanche troppo. Insomma, una perfetta quadratura del cerchio in negativo.Perché, è la considerazione che viene avanti in queste ore a Tripoli, in ambienti molto vicini al primo ministro deldi accordo nazionale (GNA) Fayez al-Sarraj, unine un Paese impegnato in una campagna elettorale che si preannuncia drammatica e senza esclusioni di colpi bassi, difficilmente ...

