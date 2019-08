Il ‘collasso’ dell’esecutivo visto dalla stampa estera

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Attenzione all’evoluzione della situazione politica non soltanto nel nostro Paese. In queste ore laguarda alla con estremo interesse, con l’obiettivo di comprendere come si modificheranno gli equilibri interni al nostro Paese e gli eventuali riflessi in Europa e nel mondo quando si sarà conclusa.Francia ‘Le Monde’ la chiama “crisi a sorpresa”, scrivendo che Matteo Salvini “ha fatto arrabbiare” il premier Conte. “Sembrava un condannato agli arresti domiciliari” scrivono del Presidente del Consiglio, descrivendolo dopo la conferenza. Per la testata francese Salvini ha agito consapevolmente, presentando a Conte richieste inesaudibili come “la testa di Danilo Toninelli, Elisabetta Trenta e Giovanni Tria”, e costringendo la situazione ...

