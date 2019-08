Concorsi ricercatori | collaboratori sanitari | tecnici e amministrativi | invio cv ad agosto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Attualmente, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale-IZSLER “Bruno Ubertini” hanno promulgato numerosi bandi di concorso pubblico, per il conferimento di vari posti di lavoro con il ruolo di ricercatore, collaboratoreo, collaboratore tecnico e collaboratore amministrativo, da disporre presso le proprie strutture. Bando di Concorso adL'INGV ha bandito una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo determinato di nuovo personale con l'incarico di ricercatore di III livello economico, da assegnare tramite l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-sezione Roma 1, settore tematico: ''Attività di ricerca da attuare nel campo del centro di pericolosità sismica'' nella zona di lavoro di Grottaminarda. I concorrenti per aderire a tale bando devono essere in possesso ...

Linkiesta : I 'baroni' negli atenei non sono mai scomparsi, ma vivono e prosperano. Se ci si accoda al professore giusto e al s… - mirkolabella : Università, la vergogna italiana: i baroni spadroneggiano, e ai giovani non resta niente - ES1670 : RT @Linkiesta: I 'baroni' negli atenei non sono mai scomparsi, ma vivono e prosperano. Se ci si accoda al professore giusto e al suo 'clan'… -