Onu | il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni

"Il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni". L'allarme dell' Onu : Il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto ...

Il cambiamento climatico causerà un nuovo apartheid - dice l’Onu : (foto: ISSOUF SANOGO/AFP/Getty Images) Lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare e la maggior incidenza di eventi catastrofici come frane e alluvioni non sono le uniche conseguenze del cambiamento climatico. Secondo le Nazioni Unite sono a rischio anche la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. “Rischiamo un apartheid climatico dove i ricchi pagano per fuggire dal surriscaldamento, dalla ...