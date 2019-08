Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore anticipazioni | trama | cast e curiosità

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il dramma storico in costume– Ildele dell’amore mette in scena un delicato momento storico quando a cavallo del 1400-1500 la duchessa Maria di Borgogna si sposa con Massimiliano d’Ausburgo nonostante le pressioni del trono di Francia. La miniserie che offre una splendida ricostruzione tra melò e intrigo internazionale va in onda giovedì 8 agosto con la seconda parte su Rai3 alle 21.20. Neltroviamo Maria di Borgnogna interpretata da Christa Theret, mentre Massimiliano d’Austria è interpretato da Jannis Niewhoner, invece Luigi XI di Francia è interpretato da Jean-Hughes Anglade.Nel 1477 Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, gli succede la sua unica figlia Maria, ma la legge impone che una donna non possa governare e per questo deve sposarsi. Maria inizia a subire numerose pressioni, da un ...

Scrive_Squad : Oggi e domani, su Rai3, Maximilian - il gioco del potere e dell'amore. - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Maximilian Il gioco del potere e dell'amore (Miniserie) #StaseraInTV 07/08/2019 #PrimaSerata #maximilianilgiocodelpotereedell - GuidaTVPlus : 07-08-2019 21:20 #Rai3 Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore S1E1 #Azione&avventura #Storico #StaseraInTV -