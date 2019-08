Mattarella chiede modifiche al decreto Sicurezza bis | «Sanzioni irragionevoli  E resta

Sicurezza bis - Mattarella chiede modifiche : «Sanzioni irragionevoli e resta obbligo di soccorso in mare» : I dubbi del Colle riguardano le nuove norme in materia di ordine pubblico e dei salvataggi in mare. La missiva del Quirinale rimette «alla valutazione del Parlamento e del Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione»

Decreto Sicurezza : Mattarella promulga la legge - ma chiede modifiche per 2 criticità : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e Sicurezza pubblica", ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Va anche ...

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Csm - anche Unicost chiede le dimissioni di Fuzio : “Scelte non rimandabili”. Il pg chiede un incontro a Mattarella : Il procuratore generale della Cassazione deve dimettersi. Dopo l’Associazione nazionale magistrati, anche Unità per la Costituzione chiede le dimissioni di Riccardo Fuzio. Una richiesta significativa visto che proviene dalla stessa corrente in cui milita il Pg. Unicost, tra l’altro, è anche la corrente di Luca Palamara, il pm sotto inchiesta per corruzione al centro dello scandalo che ha travolto il Consiglio superiore della ...

Fuzio chiede un incontro a Mattarella. La sua corrente lo invita a dimettersi : “I comportamenti che emergono dalle cronache, laddove provati, costituiscono un grave vulnus all’istituzione consiliare, oltre a essere lesivi dei valori fondanti di Unità per la Costituzione”. È uno dei passaggi della nota con cui Unicost, la corrente centrista della magistratura, ha chiesto le dimissioni di Riccardo Fuzio. Il procuratore generale della Cassazione - il cui nome è comparso, a più ...

Mattarella chiede al governo conti in ordine e sostegno all'economia reale : Un pranzo rituale, che si svolge al Quirinale prima di ogni Consiglio europeo, ma che domani potrebbe diventare un momento di confronto non banale sui prossimi passaggi del rapporto tra il governo e l'Europa. Mercoledì alle 13,30 Giuseppe Conte, i due vicepremier e alcuni ministri, tra cui Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi saliranno al Colle per essere ricevuti da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue, che discuterà dei futuri ...