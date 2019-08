La Lega chiede ministri più ragionevoli Molinari contro Tria | Ci

Lega - Belsito e Bossi attaccano : “I 49 milioni erano in cassa. Che fine hanno fatto? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini” : “Quei soldi li ho presi e li ho lasciati nelle casse del partito“, dice Umberto Bossi. “Quello che è successo dopo? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini. Sto valutando di fare un’azione Legale”, aggiunge l’ex tesoriere Francesco Belsito. Se il Senatùr si sente “dignitosamente riabilitato come politico e come uomo”, nonostante la Cassazione abbia annullato solo per intervenuta prescrizione la ...

Carabiniere ucciso - il reo confesso ritratta : tramite i Legali chiede d'essere scarcerato : Nuovi avvocati italiani, un consulente legale americano e un team investigativo in arrivo dagli Usa, oltre al supporto affettivo ed economico della famiglia e agli incontri in carcere con il padre: tutti fattori che starebbero facendo la differenza. La macchina difensiva in aiuto di Finnegan Lee Elder, il ragazzo californiano accusato di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega con 11 fendenti, sta lavorando alacremente e ottiene i ...

Fondi Lega - Belsito ricusa il collegio della Cassazione e chiede il rinvio : “Smarrito un fascicolo”. Giovedì scatta la prescrizione : Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali, ricusa il collegio della sezione feriale della Cassazione chiamato a decidere sulle condanne – e la confisca dei 49 milioni – emesse dalla corte d’appello di Genova il 26 novembre. Lo annunciato il Legale di Belsito, Angelo Alessandro Sammarco. L’udienza è sospesa per formalizzare la ricusazione. Belsito è stato ...

Lega : Renzi - ‘mobilitiamoci per chiedere dimissioni Salvini’ : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “La mozione di sfiducia a Matteo Salvini è stata messa in calendario per il 12 settembre. Si tratta di una decisione assurda: avremmo dovuto votare prima in presenza di un ministro dell’Interno che alimenta l’odio, il rancore, la tensione, la caccia al diverso, gli insulti ai giornalisti”. Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi.“Lo scandalo dei 49 milioni di euro ...

Parma - la Lega chiede la cancellazione di via Tito - la risposta di Pizzarotti : “E i rubli?” : Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha fatto riferimento alla vicenda Moscopoli dopo la respinta dal Consiglio comunale di Parma la mozione con cui la Lega ha chiesto la modifica toponomastica di via largo Tito Josip Broz. L'articolo Parma, la Lega chiede la cancellazione di via Tito, la risposta di Pizzarotti: “E i rubli?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marattin (Pd) vs Borghi (Lega) : “Fate manovra correttiva perché lo chiede Ue”. “Governo Renzi ha portato via soldi ai cittadini” : Poco prima che venisse dato il via libera definitivo, alla Camera, al cosidetto decreto “salva-conti”, che congela preventivamente 1,5 miliardi di euro di spese dei ministeri in attesa di verificare gli effettivi risparmi per reddito di cittadinanza e quota 100, c’è stato uno scontro a distanza tra i banchi dell’opposizione e quelli della maggioranza, in particolare tra quelli targati Lega. Per il deputato del Pd, Luigi ...

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Eutanasia Legale - il videoappello dell’Associazione Luca Coscioni : “Il 19 settembre in piazza per chiedere al Parlamento di farsi vivo” : A chiedere l’Eutanasia legale “è il 93% degli italiani, un dato mai registrato prima d’ora”. Così l’Associazione Luca Coscioni commenta quanto emerge da una ricerca Swg, commissionata dall’associazione, su un campione di 1000 soggetti di tutte le fasce di età. “Inoltre, dalla survey è emerso un altro dato estremamente significativo sull’attuale atteggiamento dei grandi media nei confronti di un ...

Lega-Russia - Gianluca Savoini ricorre al Riesame e chiede restituzione cellulare : Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia-Russia e uno degli indagati per corruzione internazionale nell’inchiesta milanese su presunti fondi russi alla Lega, ricorre al Riesame contro i sequestri effettuati a suo carico nel corso delle perquisizioni della Guardia di Finanza dei giorni scorsi come fa sapere l’avvocato Lara Pellegrini. Il termine per ricorrere al Riesame scadeva oggi. Il difensore, inoltre, ha spiegato ...

Arata chiedeva al cardinale Burke di raccomandare il figlio e Siri : gli affari della Lega all’ombra della Fondazione Sciacca : Al telefono ricordava a Sua Eminenza, con la deferenza che gli era dovuta per via della porpora, “se può fare quel famoso intervento su Giorgetti“. E l’uomo di Chiesa rispondeva rassicurante: “Sì, sì, quando è il momento giusto sono pronto”. Ma per quale motivo Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia ora vicino alla Lega e socio occulto di Vito Nicastri nell’affare dell’eolico in Sicilia, chiedeva al ...

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"

Lega - Salvini : “Savoini non invitato da me. Non so cosa ci facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui” : “Scusate il ritardo, stavo nascondendo i rubli sotto il cuscino”. Così, con una battuta, Matteo Salvini apre la conferenza stampa al Viminale con i gestori delle discoteche italiane. “A che titolo partecipò Savoini all’incontro con il ministro dell’Interno russo di ottobre? Ma che ne so, chiedetelo a lui, con me c’è sempre tanta gente”. All’incontro di pochi giorni fa a Villa Madama con Putin, ...

La Procura di Milano indaga sui fondi alla Lega. M5s chiede una commissione d'inchiesta : Articolo aggiornato alle ore 19,30 dell'11 luglio 2019. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi. È quanto apprende l'Agi da fonti investigative. L'inchiesta, affidata al Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento 'reati economici transnazionali', è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...