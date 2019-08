Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per smartphone OnePlus | Essential | HONOR e

MotoGp - finalmente un sorriso per Valentino Rossi : il Dottore svela Importanti aggiornamenti sulla Yamaha : Il pesarese ha parlato in vista del p Rossi mo appuntamento di Assen, ultimo tracciato su cui è riuscito a vincere ormai nel lontano 2017 Sono trascorsi due anni esatti dall’ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGp , il pilota della Yamaha infatti non sale sul gradino più alto del podio dal Gp di Assen del 2017. Alessandro La Rocca /LaPresse Proprio il tracciato olandese ospiterà questo week-end il Motomondiale, un’occasione ...

Importanti aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) - A8 Star - J7 Pro - A7 (2018) e J3 (2017) : aggiornamenti in rollout in casa Samsung: mentre Samsung Galaxy A8 Star, Galaxy J7 Pro e Galaxy Tab A 10.5 (2018) ricevono Android 9 Pie, Galaxy A7 (2018) e Galaxy J3 (2017) accolgono le patch di sicurezza di giugno 2019. L'articolo Importanti aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018), A8 Star, J7 Pro, A7 (2018) e J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.