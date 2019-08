Il diktat di Salvini | «Via tre ministri M5S»

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Ong - diktat di Berlino a Matteo Salvini : "Riaprire subito porti". E Seehofer insulta l'Italia : Ancora la Germania contro l'Italia sulla questione-immigrazione. " l'Italia apra i propri porti alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo". Queste le parole, a metà tra il diktat e l'appello, pronunciate dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer

Matteo Salvini dopo il vertice con le parti sociali fa il premier : "Non sarà più accettato" - diktat a Di Maio : La Flat tax è stato solo "una scusa". Matteo Salvini esce dal tavolo con le parti sociali al Viminale con un nuovo ruolo: il premier di fatto. Il leader della Lega detta i tempi (la manovra all'esame già a settembre, "subito dopo la pausa estiva") e l'agenda. E il fisco è solo uno degli argomenti di

Matteo Salvini - retroscena da Palazzo Chigi : il diktat a Giuseppe Conte per ribaltare il tavolo europeo : "La Commissione Ue uscente non può prendere decisioni né imporre sanzioni". Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook mercoledì mattina, chiarisce come sulla procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles contro l'Italia, il governo debba andare avanti senza paura. "Nessuna nuova tassa, ma un dialo