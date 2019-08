Gran mix di problemi Wind | Tre e Iliad oggi 8 agosto | rete dati ko e nessun servizio per

Sto Tutto Fusion è il nuovo album di Ciccio Merolla - un mix di ritmo - spiritualità e Grande ironia : https://youtu.be/r6mCVESPodc Napoli, sono a pranzo con Enzo Gragnaniello in una trattoria in Vico dei Corrieri, a Santa Brigida, quando arriva Ciccio Merolla trascinando i suoi due cani Basset Hound, lenti, buffi e grassi. Accendo immediatamente la telecamera. Mentre la nostra piccola cagnolina Holly abbaia difendendo il territorio, Ciccio si siede con noi. La coincidenza vuole che stia per uscire il suo nuovo album “Sto Tutto Fusion”, ...

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e Grandi navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Little Mix : nel making of di “Bounce Back” appare anche una Grande amica e collaboratrice di Ariana Grande : Dai un'occhiata qui! The post Little Mix: nel making of di “Bounce Back” appare anche una Grande amica e collaboratrice di Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 ARCO – Nel primo quarto di finale del Mixed Team (compound) la Turchia supera la Francia per 151-148 e accede alla semifinale 11.00 Tiro A VOLO – Si apre la seconda serie al femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi nelle posizioni di testa a caccia della finale 10.58 Tiro A VOLO – Conclusa la prima serie della mattinata per la qualificazione del Trap ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Nespoli e Mixed Team le note positive per l’Italia - Grande delusione per le prove a squadre : Dopo una settimana intensa e ricca di emozioni si è concluso il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco disputatosi nella città olandese di ‘s-Hertogenbosch. La rassegna iridata, oltre alle prestigiose medaglie, metteva in palio anche la bellezza di 56 pass olimpici totali nel più importante evento di qualificazione a Cinque Cerchi del quadriennio. Il bilancio complessivo della manifestazione per l’Italia è da considerare ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli-Pagnoni fuori agli ottavi nel Team Mixed - Corea del Sud in Grande spolvero nelle gare a squadre di compound : La sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è chiusa a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) al termine delle eliminatorie delle gare a squadre. L’Italia del compound poteva ancora contare sulla presenza agli ottavi di finale della coppia del Team Mixed formata da Marcella Tonioli e Federico Pagnoni, sconfitta però dalla fortissima squadra colombiana composta da Sara Lopez e Daniel Munoz. ...