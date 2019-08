Governo | Salvini | “No reddito di cittadinanza e salario minimo a tutti M5s? Se passi più

Crisi al Governo : cosa succede fra Salvini - Conte e Di Maio? : L’ultima spallata, quella della spaccatura, arriva con un voto il cui esito era scontato quello sulla mozione dei cinquestelle contro la Tav, bocciata dal resto della maggioranza, oltre che da gran parte dell’opposizione che invece ha votato compatta quelle a favore dell’Alta Velocità Torino Lione. È il momento della resa dei conti e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, va a Palazzo Chigi a colloquio con il presidente del ...

Salvini - ultimatum a Conte : Governo a trazione leghista o elezioni anticipate : La crisi del governo Conte è di fatto già in essere ed è quello che il leader della Lega ha confermato al premier mercoledì sera. Le possibilità sono un ritorno alle urne (date possibili il 13 o 20 ottobre) oppure la formazione di un nuovo governo, con la stessa maggioranza gialloverde e magari guidato anche dallo stesso premier (in sostanza un Conte bis)

Matteo Salvini : nessun rimpasto di Governo : Salvini: nessun rimpasto di Governo."L'ultima delle cose che ci interessano e' avere qualche poltrona in piu'".

Crisi di Governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è

Matteo Salvini annulla il comizio ad Anzio - si scatena il tam-tam : Governo ai titoli di coda? : Un clima di guerra vera tra Lega e 5Stelle, il Senato vota le mozioni sulla Tav. Quella del Movimento, contraria all'opera, è stata bocciata con 181 no e 110 sì. Approvati invece tutti i documenti favorevoli alla Torino-Lione. Durissime le parole del capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo: "Ci

Matteo Salvini - voci sul piano dopo il caos-Tav : il Governo va avanti senza Giuseppe Conte? : E adesso che si fa? dopo il voto sulle mozioni sulla Tav che hanno plasticamente spaccato il governo gialloverde, con Lega e M5s divisi anche in aula, le voci di crisi si rincorrono selvagge. Non solo, Matteo Salvini avrebbe chiesto ai suoi di "non prendere voli intercontinentali", insomma di essere

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di Governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Roma, 7 ago. (AdnKronos) – "Gli insulti di Renzi, della Boschi e del Pd mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così???" Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul Governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del Governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato