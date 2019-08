Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) “In tutti i personaggi che ho interpretato c’è molto di me, ma questo l’ho scoperto dopo perché ho iniziato molto presto e mi sono formata sul set con le persone che mi circondavano, colleghi, registi. Mi sono scoperta negli anni interpretando vari ruoli ed ora, forse, sono l’insieme di tutti questi”A dirlo è Simona Tabasco, uno dei volti più carismatici dai marcati tratti facciali, nota al pubblico come esuberante estetista napoletana nella fiction “È arrivata la felicità”, tenace agente di polizia in “I bastardi di Pizzofalcone”, rivela profonda intensità di sguardo sul grande schermo nel film “Perez.”- che le è valso il Premio Guglielmo Biraghi a Venezia - presentato dall’attrice a conclusionerassegna Notti italiane al Festival del Cinema di ...

HuffPostItalia : E se la figlia di un avvocato s'innamora del figlio di un boss della camorra? - sirascalinci : @Linkiesta Posso testimoniare che è vero! Mia figlia, avvocato, ha perso il lavoro in un'impresa. Si è iscritta ad… - Sotired900 : @BarbieXanax avvocato coetanea figlia di avvocati da mille generazioni: bella questa serie che mi hai fatto vedere,… -