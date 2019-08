Dieta del reset ormonale | ti depuri e dimagrisci

Dieta della frutta di agosto per dimagrire : attenti al meteorismo : La Dieta della frutta di agosto per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. E’ una Dieta sbilanciata che non va seguita oltre i 3 giorni.

Dieta del reflusso della Dottoressa Koufman : riduci gli acidi e ti sgonfi : La Dieta del reflusso della Dottoressa Koufman si propone di attenuare i sintomi della condizione appena ricordata, che si contraddistingue per la risalita dei succhi gastrici nell’esofago. Il regime è stato elaborato dalla Dottoressa Jamie Koufman, fondatrice e direttrice del Voice Institute of New York e accademica di otorinolaringoiatria presso il New York Medical College. Autrice di due best seller, Dropping Acid: The Reflux Diet ...

Dieta dell'ultimo minuto per dimagrire velocemente : La Dieta dell’ultimo minuto può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. La Dieta dell’ultimo minuto prevede 900 calorie al giorno. Menù

Dieta del riso e della mela - ecco come dimagrire rapidamente : menù : La Dieta del riso e della mela per dimagrire rapidamente è una Dieta facile da seguire. La Dieta del riso e della mela è molto seguita. menù

Dieta dell’olio di oliva del Dr Poole : dimagrisci e vivi più a lungo : La Dieta dell’olio d’oliva del Dr Poole è uno schema alimentare che promette di aiutare a dimagrire e a favorire la prevenzione di diverse malattie gravi. Ideata dal Dottor Simon Poole, medico di Cambridge, accademico e firma del The Guardian, è stata illustrata dettagliatamente nel libro The Olive Oil Diet (al quale è stato dedicato anche un sito ufficiale). La Dieta in questione, che vede al centro l’ingrediente che le dà il ...

Dieta povera di amminoacidi ridurrebbe la crescita del cancro : Diminuendo l’apporto dell’amminoacido metionina è possibile ridurre la crescita delle cellule tumorali e incentivare l’efficacia sia di alcuni farmaci chemioterapici, sia della radioterapia. Queste sono le conclusioni di un recente studio condotto su un campione di topi da laboratorio. I dettagli della ricerca, portata avanti da un team scientifico attivo presso la Duke University School of Medicine di Durham (UK), sono stati ...

Dieta del limone bollito per dimagrire 2 kg : risveglia metabolismo : La Dieta del limone bollito può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana e ridurre il gonfiore della pancia. E’ una Dieta che risveglia metabolismo

Tumori e alimentazione : elaborata Dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinata dieta potrebbe favorire l’efficacia delle terapie contro i Tumori, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’alimentazione, l’amminoacido metionina: si potrebbe in tal modo ridurre la crescita tumorale e rendere più efficaci ...

Probiotici e mirtillo rosso nella Dieta per la salute delle vie urinarie : Benessere donna, Probiotici e mirtillo rosso nella dieta per la salute delle vie urinarie. In collaborazione con la dietista Angelica Pizzolante

Dieta delle fibre per dimagrire in 7 giorni : menù : La Dieta delle fibre per dimagrire in 7 giorni è facile da seguire. Si basa sul consumo di tante verdure, pane e pasta integrali e frutta.menù.

Dieta della pesca per dimagrire in 5 giorni : menù : La Dieta della pesca può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La Dieta della pesca è tra le diete estive più semplici da seguire. menù.

Meghan Markle - la follia : Dieta vegana per Archie. La reazione furibonda della Regina Elisabetta : "Sua Maestà non accetterà mai che il piccolo Archie venga cresciuto come vegano". Queste le parole della Regina Elisabetta , secondo una fonte vicina alla famiglia reale al tabloid Daily Express. Pare che Meghan Markle voglia allevare il royal baby con un'alimentazione priva di carne e di derivati a

Dieta con carni bianche : perdi peso e ti proteggi da diabete e malattie del cuore : Introdurre le carni bianche nella Dieta può rivelarsi un’ottima idea per dimagrire, ma anche per prevenire il diabete e le patologie cardiache. Entrando nello specifico dei loro benefici, si può ricordare per esempio che la carne di pollo è contraddistinta dalla presenza di proteine nobili, principi nutritivi che costituiscono circa il 30% del suo apporto calorico a crudo e che possono aumentare con la cottura, arrivando fino al 60%. In ...

Dieta dell’orologio - cena alle 14 per bruciare grassi e zuccheri : La Dieta dell’orologio è uo schema che promette di aiutare a bruciare grassi e zuccheri grazie alla scelta mirata degli orari dei pasti della giornata, che devono essere tre (colazione, pranzo e cena). Le regole sono molto semplici. Prima di tutto, non ci sono restrizioni particolari dal punto di vista calorico e degli alimenti che si possono assumere. In secondo luogo, come già detto, è necessario effettuare tre pasti al giorno, partendo ...